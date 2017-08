Suárez: "Vamos a ser protagonistas"

En un lunes de sol y sin el calor característico, Deportivo Mandiyú inició los trabajos de pretemporada. Uno de los primeros en llegar fue el entrenador Pablo Sixto Suárez y su cuerpo técnico.

Antes de iniciar las tareas, el entrenador adelantó que para la primera práctica “vamos a hacer un trabajo livianito y mañana les realizaremos el 'test de Cooper' para ver cómo están, quizás adelantar un poco el trabajo fuerte para llegar mejor a los primeros partidos, sino vamos a llegar muy justos, sobre la fecha”.

Respecto al armado del plantel y las aspiraciones, el DT manifestó que “nosotros vamos a ser protagonistas, como siempre digo, pero también –como hablamos con los dirigentes- está claro que vamos a tratar de mantener la categoría. Es el primer año que entramos en esta categoría y hay que conocerla. Es un torneo muy difícil y muy largo, y ojalá que los muchachos estén predispuestos y trabajen para hacer una buena campaña”.

Luego, cuando tuvo que hablar de los elementos que se consiguieron para reforzar al equipo que logró el ascenso, entendió que “se consiguieron los jugadores que pretendíamos: se vino un buen enganche (Mayenfisch); trajimos un delantero de Misiones (Fesztein), está ‘Rauli’ (Acosta), el cordobés (Reinero) que también anda bien así que tendrán que pelear por el puesto; por afuera tengo a ‘Sidra’ (Diego Monzón), a Julio Sena y Héctor Morales”, y agregó que “para el inicio tenemos la idea de jugar con un 4-4-2 o como el año pasado con un 3-5-2”, hablando de sus planteos tácticos.

Está claro que este torneo Federal A será un desafío general, tanto para la dirigencia, el cuerpo técnico y varios jugadores que pegaron el salto de categoría. Al respecto, Pablo Suárez manifestó que “hay muchos que van a jugar por primera vez y es importante, tanto para nosotros, para los jugadores y para la dirigencia sabiendo el nivel de gastos que no es fácil para esta categoría. No es fácil, el presidente está haciendo un esfuerzo bárbaro para tratar de solucionar todos los problemas y que los jugadores estén al día”.

“Estoy conforme, sabíamos del esfuerzo, y gracias a Dios se dio. El sábado se cayó lo de Rodríguez y tuvimos que salir a buscar otro jugador y creo que hoy o mañana ya va a estar con nosotros. A casi todos los vi jugar, salvo algunos, ojalá que podamos prepararlos bien para el torneo y tenemos muchos chicos de Corrientes que pueden andar bien”, agregó respecto al plantel.

Luego habló de la planificación y se mostró preocupado porque “no hay mucho tiempo. Mañana (por hoy) vamos a hacer un trabajo para saber cómo vinieron; y el miércoles vamos a hacer un trabajo fuerte. Vamos a adelantar los trabajos porque los tiempos no nos dan”. Por último, habló de la zona que le tocó en suerte a Mandiyú: “es muy complicado, sabemos lo que son los otros equipos: conocemos a Chaco For Ever y a Sarmiento, equipos muy fuertes; también Gimnasia y Tiro, y Crucero del Norte se va a armar muy bien. Además, estamos en desventaja porque ellos están corriendo desde hace 15 días y nosotros recién empezamos pero confío en mis jugadores para que lleguemos bien a la primera o segunda fecha”.



