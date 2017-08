Kordylas: "Nos está costando ganar de local"

El DT de Ferroviario, Yury Kordylas, no terminó de saborear del todo el agónico empate conseguido ante Defensores de Vilelas, por 2-2, después de estar dos goles abajo y con un hombre menos.

Fe­rro­via­rio lo­gró con cier­ta an­gus­tia em­pa­tar 2-­2 con De­fen­so­res de Puer­to Vi­le­las, en el mar­co de la 5ª fe­cha del tor­neo Fe­de­ral "B" y si bien to­da­vía no pu­do ga­nar co­mo lo­cal en la Zo­na "B" de la Re­gión Li­to­ral Nor­te, al me­nos tu­vo ca­pa­ci­dad de re­ac­ción des­pués de te­ner des­ven­ta­ja de dos go­les y ju­gan­do con un hom­bre me­nos des­de los 30 mi­nu­tos de jue­go.



En el aná­li­sis que hi­zo el en­tre­na­dor del “tren ver­de”, Yury Kordy­las des­pués del en­cuen­tro dis­pu­ta­do es­te do­min­go, di­jo: “Es un pun­to que más ade­lan­te va­mos a ver si sir­ve o no. Nos es­tá cos­tan­do ga­nar de lo­cal. Otra vez ju­ga­mos 60, 65 mi­nu­tos con un hom­bre me­nos. Nos cues­ta eso, pe­ro la ver­dad que es aus­pi­cio­so que ha­ya­mos po­di­do le­van­tar un 2-­0, por­que no só­lo íba­mos aba­jo en el re­sul­ta­do si­no tam­bién en la cues­tión nu­mé­ri­ca y des­de lo ac­ti­tu­di­nal es­tá­ba­mos muer­tos. Que ha­ya­mos le­van­ta­do es un pre­sa­gio de que te­ne­mos que se­guir tra­ba­jan­do pa­ra po­der lle­gar a al­go”.



So­bre la ac­ti­tud ava­sa­llan­te del equi­po ex­pre­sa­da en el ini­cio del com­ple­men­to, Kordy­las ex­pli­có que “la idea era ju­gar por afue­ra, por eso en­tró (Er­nes­to) Re­ta­mo­zo, que tie­ne más ida y vuel­ta que "Gus­ti" Fer­nán­dez. Cuan­do es­ta­ba ‘Gus­ti’ era pa­ra ju­gar más por aden­tro y no pu­di­mos, se ce­rra­ron bien. Y cuan­do en­tró Re­ta­mo­zo ju­ga­mos un po­qui­to más por afue­ra. La idea era lle­gar a tres cuar­tos y ti­rar pa­ra apro­ve­char la pre­sen­cia de los dos gran­do­tes (Juan Mar­tín Ku­chack y el in­gre­sa­do Car­los Man­si­lla) que te­ní­a­mos en can­cha”.



“¿Si me voy con­ten­to con el ren­di­mien­to del equi­po? Pa­ra na­da. Acá, de lo­cal, hay que ga­nar y ga­nar bien. No sé si gus­tar, pe­ro por lo me­nos ir­te con­for­me. Nin­gu­no de los dos par­ti­dos que ju­ga­mos de lo­cal me fui con­for­me, por suer­te afue­ra se es­tán dan­do los re­sul­ta­dos”. Y cla­ro, so­bre tres pre­sen­ta­cio­nes, Fe­rro se im­pu­so en dos.



En cuan­to a la so­ber­bia ac­tua­ción del ar­que­ro En­zo Dí­az, se li­mi­tó a de­cir el DT que “pa­ra eso es­tá, pa­ra apa­re­cer cuan­do lo ne­ce­si­ta un equi­po que va al fren­te, que es ofen­si­vo, en el que to­dos sus ju­ga­do­res van pa­ra ade­lan­te. Por ahí de­ja­mos mu­chos es­pa­cios y pa­ra eso lo tra­ji­mos, pa­ra que apa­rez­ca cuan­do lo ne­ce­si­ta­mos”.



Más allá de lo que su sem­blan­te tras­lu­cí­a, Kordy­las sos­tu­vo: “Su­ma­mos un pun­to, por­que es un par­ti­do que es­ta­ba prác­ti­ca­men­te per­di­do. Sir­ve el pun­to. Le va­mos a dar la di­men­sión ne­ce­sa­ria un po­co más ade­lan­te, pe­ro creo que sir­ve”. Más ade­lan­te, el en­tre­na­dor del “tren ver­de” des­ta­có la ac­ti­tud in­clau­di­ca­ble de su equi­po. “Fe­rro nun­ca da por per­di­da nin­gu­na -­aseguró-­. A ve­ces con jue­go, a ve­ces a la car­ga Ba­rra­cas. Pe­ro nun­ca da­mos por per­di­do na­da. Lo que sí nos cos­tó mu­cho hoy la ex­pul­sión de Os­val­do (Chá­vez). Jus­ta­men­te no lle­vé nin­gún 5 de mar­ca al ban­co por una cues­tión de que éra­mos lo­ca­les y que­ría dis­po­ner de ju­ga­do­res más ofen­si­vos que de­fen­si­vos. La­men­ta­ble­men­te lo ex­pul­sa­ron y sen­ti­mos en el me­dio­cam­po su fal­ta”.



An­tes de des­pe­dir­se, Kordy­las re­cor­dó que ‘en es­te ti­po de tor­ne­os ga­nas dos par­ti­dos y te po­nés ahí arri­ba, te pren­dés en pues­tos de cla­si­fi­ca­ción. Y per­dés dos y sos el pe­or, es­tás en el des­cen­so. Es así no­más es­te tor­ne­o. Pa­só el año pa­sa­do, cuán­tos pun­te­ros hu­bo y ter­mi­na­mos cla­si­fi­can­do por suer­te no­so­tros, así que es­pe­re­mos es­te año se dé igual”.



