Se programó la 14ª fecha del Oficial de la "A" y la "B"

Con dos juegos el viernes y diez el sábado, se disputará la 14ª fecha de los campeonatos Oficial de la primera división "A" y "B" "Escribano Armando D'Ambrosio" de orgarizado por la Liga Correntina de Fútbol.

Programa de partidos:

Femenino:

Mañana:

Cancha de Libertad:

20:00 hs. Sportivo vs. Libertad

21:00 hs. Mandiyú vs. Popular

22:00 hs. Robinson vs. Curupay

Cancha de Lipton:

20:00 hs. Dr. Montaña "B" vs. Lipton

21:00 hs. Dr. Montaña "A" vs. Villa Raquel

22:00 hs. B° Quilmes vs. Soberanía



Torneo Oficial

Viernes 11 de agosto:

Cancha de Huracán:

14:00 hs. 1ª B Soberanía vs. Villa Raquel

16:00 hs. 1ª A Boca Unidos vs. Curupay

Sábado 12 de agosto:

Cancha de Alvear

14:00 hs. 1ª B Talleres vs. Torino

16:00 hs. 1ª A Cambá Cuá vs. Libertad

Cancha de Lipton:

14:00 hs. 1ª B San Marcos vs. Santa Catalina

16:00 hs. 1ª A Lipton vs. Mandiyú

Cancha de Mburucuyá:

15:30 hs. 1ª A Mburucuyá vs. Sportivo Corrientes

Cancha de Ferroviario:

16:00 hs. 1ª A Ferroviario vs. Huracán

Cancha de Libertad:

14:00 hs. 1ª B Quilmes vs. Invico

16:00 hs. 1ª B San Jorge vs. Rivadavia



