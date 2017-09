Madariaga bajó al puntero Comunicaciones

Con un gol de José “Tuto” Fernández, el equipo libreño le ganó por la mínima diferencia a los mercedeños que además de perder su invicto tienen a su vencedor ubicado a tan solo una unidad en la tabla de posiciones de la zona B de la Región Litoral Norte.

Para Madariaga de Paso de los Libres fue un fin de semana ideal, tanto en el torneo aniversario de la ciudad como en el certamen que organiza el Consejo Federal de la AFA. En este último, venció por 1 a 0 a Comunicaciones de Mercedes, que continúa puntero con 17 puntos, pero ahora lo tiene más cerca en la tabla de posiciones a los libreños con 16 unidades en uno de los encuentros que cerró la octava fecha de la zona B de la Región Litoral Norte del torneo Federal B de fútbol.



En una calurosa jornada con un importante marco de público en el estadio “Agustín Faraldo” reducido por el calor y los demás eventos que se desarrollaban en la ciudad, Madariaga logró otro triunfo de local y esta vez fue ante el líder Comunicaciones. Fue 1 a 0 con gol de José “Tuto” Fernández a los 9 minutos del primer tiempo. Comunicaciones sufrió la expulsión de dos jugadores: Ruiz Díaz y Maciel.



De esta manera, el representante libreño quedó a un punto del líder en la tabla de posiciones, pero sumó una importante diferencia respecto a los que vienen atrás pugnando por alcanzar uno de los pasajes a la instancia siguiente del torneo, tal los casos de Resistencia Central, que tiene 11 puntos, una unidad más que Central Goya y Ferroviario.



Era “él” partido de la fecha en esta zona por cómo están posicionados Comunicaciones y Madariaga, dos equipos que hasta aquí demostraron ser los más regulares, a tal punto que los mercedeños llegaban a este juego en condición de únicos invictos, con cinco partidos ganados y dos empatados, teniendo una de las delanteras más goleadores. Pero ayer enfrentó a un equipo que ya tiene un par de temporadas trabajando con Fabián Ponce, quien ha sabido armar un plantel sin grandes estrellas pero sabedor de lo que quiere en la cancha.



Síntesis del partido:

Madariaga (1): Eric Benítez; Diego Veloso, José Fernández, Eduardo Von Arx y Rubén Medina; David González, Hernán Gamarra, Carlos García y Ariel Andruzcysin; Sebastián Serrudo y Carlos Leiva. DT: Fabián Ponce.

Comunicaciones (0): Ramón Gómez; Lisandro Ojeda, Claudio Vargas, Renzo Ruiz Díaz y Nahuel Soto; Fabio Maciel, Gerardo Villada, Cristian Acevedo y Federico Silveira; Daniel Fernández y César Martínez. DT: Ramón Aguilar.

Gol: PT 11' J Fernández (M).

Cambios: PT 26' Diego Álvez por C Leiva (M). ST 12' Rubén Sánchez por A Andruzcysin (M) y Arturo Ortiz y Daniel Gómez por F Silveira y N Soto ambos en Comu, 24' Luis Bravo por C García (M) y 25' Manuel Romero por G Villada (C).

Árbitro: Adrián Meza (Liga de Bella Vista). Asistentes: José Bertran y Sebastián Godoy.

Cancha: Agustín Faraldo (Paso de los Libres).



Ganó Huracán de Goya



Una valiosa victoria cosechó ayer ante su público Huracán de Goya que derrotó 4 a 1 a los misioneros de Huracán Montecarlo y de esa manera se sumaron al lote de equipo que con 9 puntos comparten el anteúltimo lugar de esta zona del Federal B. El “celeste” goyano se puso en ventaja en el marcador a los 40 minutos por intermedio de Raúl Benítez. Con ese resultado se fueron al descanso.



En la segunda etapa, a los 9’ Rodrigo Mosqueira aumentó para Huracán que ya por entonces se mostraba muy superior en el juego a su rival. Por ello es que no sorprendió que llegase el tercer tanto para los goyanos, esta vez por intermedio del tiro penal convertido por Juan Lazzaneo cuando iban 19 de juego. Ya era goleada y partido liquidado, pero el Huracán misionero llegó al descuento casi sin proponérselo. A los 28’, Darío Borgman marcó el que a la postre sería el único tanto de la visita.



Parecía que el encuentro no daba para más, los goyanos ya parecían estar conformes con lo hecho y los misioneros no mostraban muchas ideas como para cambiar la historia, más allá de que habían marcado el descuento. Pero la última palabra no estaba dicha, un centro al área terminó dando en la humanidad de Ángel Maidana que con muy poca fortuna venció su propia valla.



Final 4 a 1 para Huracán de Goya, que hasta aquí no está teniendo un buen torneo y ya se vio obligado a tener que cambiar de conductor técnico. Esta octava fecha de la zona B de la Región Litoral Norte del Federal B se inició el sábado con las victorias de Central Goya sobre Resistencia Central por 3 a 1 y de Villa Alvear ante Ferroviario por 3 a 0. En el restante juego, Fontana y Defensores de Puerto Vilelas igualaron sin abrir el marcador.



