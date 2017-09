Estalló la interna en Mandiyú

Los nubarrones se instalaron en el horizonte de Mandiyú. El DT Pablo Sixto Suárez, a través de las redes sociales, escribió: "Lamentablemente, así no se puede trabajar, culpa de dos hombres que quieren su beneficio político y económico con el club, Mandiyú corre el riesgo de no participar en el Torneo por no tener los contratos de los jugadores".

A partir de allí, la bola de nieve empezó a crecer, dejando al desnudo la interna que hoy en día sacude a la institución que se prepara para tomar parte del Torneo Federal A. En contacto con Radio Sudamericana, Suárez dijo que "ponen palos en la rueda para no firmar contratos de los jugadores". "Hay un secretario que no firma los pases y los contratos", indicó Suárez, apuntando directamente a Dacunda, ex dirigente de Textil. "El problema es interno, son los dirigentes de la fusión que, desde que comenzamos a trabajar, están poniendo palos en la rueda".



"Desde que comenzamos a trabajar, están poniendo palos en la rueda. Estamos trabajando muy bien con los jugadores, pero no están inscriptos en el Consejo Federal, no tenemos ningún contrato", remató Suárez. Por su parte, el presidente "algodonero", Juan Ignacio Igarzábal intentó poner paños fríos y declaró: "Pablo se tiene que quedar tranquilo, el problema va a estar solucionado lo antes posible".



No obstante, la cosa no quedó allí, el secretario del club, Carlos Báez Dacunda habló con Sudamericana y expresó: "Niego rotundamente las declaraciones que hace Suárez, los pases y contratos están firmados por mi persona, los tengo hecho hace 15 días y sólo falta que rubrique la firma el Presidente del club" y remarcó que "por lo visto no estaba informado de esto o sólo escucha una sola campana. Simplemente es un empleado por lo cual debe abocarse a su trabajo y no meterse en problemas dirigenciales que pueda llegar a haber.



Y apuntó sus dardos a Igarzábal: "Tiene pendiente rendición de informes respecto a las cuentas del club", poniendo en tela de juicio la administración económica de los últimos cuatro meses. A la vez que acusó a Suárez de armar "una movida mediática que no tiene ningún tipo de sustento en lo que dice, ni interés político y económico no sé de qué persona porque si él sabe los nombres de las personas contra las que apunta, tendrá que ratificarlo delante de los medios que corresponda".



"Hay cosas que no las debe hacer, porque para eso hay un Estatuto y una Comisión, sobre todo cuando hablamos de cuestiones económicas o patrimoniales del club que comprometen seriamente a la institución, para eso se ha pedido como corresponde, por lo que no puede firmar aún los contratos, tiene que dar explicaciones sobre varios pedidos que ha hecho la Comisión Directiva y no lo puede realizar. Igarzábal debe dar explicaciones y rendir informes sobre muchas cuestiones de manejo del club que se estuvieron dando en los últimos cuatro meses; gastos, deudas y otro tipo de cuestiones", advirtió.



También dijo desconocer el destino de los ingresos efectuados al club por "sponsors, subsidios, ingresos de varias fuentes para mantenimiento del club, como los subsidios otorgados por el Gobierno provincial". Y fue más allá: "Según tengo entendido, fue intimado por el Tribunal de Cuentas para la rendición y según tengo entendido se hicieron esas rendiciones, pero sin pasar por la Comisión Directiva como lo establece el Estatuto". Para culminar dejó en claro que "la participación de Mandiyú en el Federal A está asegurada, no está en duda, sólo hay que hacer las cosas bien y como deben ser".



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes