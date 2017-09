Mandiyú conoce su fixture y presentó la nueva camiseta

El Consejo Federal de fútbol, a través de su presidente Juan Pablo Beacon, dio a conocer el fixture y la forma de disputa del Torneo Federal A que iniciará el 17 de septiembre. El primer clásico será ante For Ever en Resistencia el 8 de octubre y la revancha el 26 de noviembre en Corrientes. Se conocieron los nuevos modelos de las camisetas del “Albo” para este certamen.

El Consejo Federal de fútbol dio a conocer el fixture y el formato del Torneo Federal "A" que tendrá dos ascensos a la Primera "B" Nacional y condenará a ocho equipos a jugar el Torneo Federal "B" en la siguiente temporada. El inicio se dará el fin de semana del 17 de septiembre, día en el que Deportivo Mandiyú recibirá a Crucero del Norte, en un duelo entre un equipo ascendido y otro que viene de perder la categoría.



Además, la zona 4 tendrá los siguientes cruces en el debut: Chaco For Ever vs. Sarmiento (irá televisado); Sportivo Patria vs. Gimnasia y Tiro de Salta; Guaraní Antonio Franco vs. Altos Hornos Zapla de Palpalá (Jujuy) y Juventud Antoniana de Salta vs. San Jorge de Tucumán. El primer clásico ante Chaco For Ever se jugará en la vecina orilla, cuando por la 5ª fecha el “Albo” se presente en el Gigante de la Avenida, el 8 de octubre. La revancha, en tanto, se dará en la 14ª, en Corrientes. Entre las principales características de este certamen, la etapa clasificatoria (primera fase) se desarrollará en tres meses por lo que se disputarán muchos partidos entre semana.



Nuevos diseños en la indumentaria



Ayer el representante de la firma Sport 2000 entregó los modelos con los que se vestirá el Deportivo Mandiyú para la temporada venidera del Torneo Federal "A". Además de "las clásicas" blanca con vivos verdes y verde con vivos blancos, la sorpresa estuvo en la tercera –exigencia en la categoría-. Se trata de una casaca gris, totalmente novedosa, que busca romper con los diseños tradicionales. A esto se le suma la indumentaria de entrenamiento y de concentración, entre otros.



En un pequeño acto se hizo la entrega en la que estuvo presente el presidente, Juan Ignacio Igarzabal, y el representante de la marca,PabloBruzzone. De más está decir que las mismas se pondrán a la venta antes del inicio del torneo. A la cita también concurrió el prosecretario, José María Beigbeder, el tesorero Oscar Marcelo Benítez, el entrenador Pablo Suárez y su cuerpo técnico, y los jugadores Cristian Mazzon, Alejandro Bogliotti y Raúl Acosta.



FORMA Y SISTEMA DE DISPUTA Y DEFINICIONES

Art. 11 – FORMA DE DISPUTA

Los treinta y nueve (39) clubes participantes se agruparán en tres (3) zonas de diez equipos cada una y una (1) zona de nueve equipos, las que a continuación se detallan:

Primera Fase:

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta.

Clasifican a la Segunda Fase del PRIMERO (1ro) al CUARTO (4to) de cada zona (Total: 16 clubes).

El resto de los clubes pasan a disputar la Fase Revalida (Total: 23 clubes).



Segunda Fase:

Estará integrada con los dieciséis (16) clubes clasificados de la Primera Fase.

Los dieciséis (16) clubes se agruparán dos (2) zonas geográficas de ocho (8) clubes cada una (“A” y “B”).-

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de este fase con cero (0) puntaje todos los participantes.

Clasifican a la Tercera Fase el PRIMERO (1ro) y el SEGUNDO (2do) de cada Zona y el mejor TERCERO (3ro) (Total: 5 clubes).

El restante club ubicado en el tercer lugar de su zona pasa a disputar la Tercera Etapa de la Fase Revalida.

El resto de los clubes pasan a disputar la Segunda Etapa de la Reválida (Total: 10 clubes).



Tercera Fase:

Estará integrada con cinco (5) clubes clasificados de la Segunda Fase.

Los cinco (5) clubes se agruparán en una (1) sola zona.

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos, jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de este fase con cero (0) puntaje todos los participantes.

El ganador asciende a la Primera B Nacional de la AFA Edición 2018/19.

El resto de los clubes pasan a disputar la Cuarta Etapa de la Reválida (Total: 4 clubes).



Fase Reválida

Primera Etapa

Los veintitrés (23) clubes que no clasificaron a la Segunda Fase se agruparán en cuatro (4) zonas manteniéndose la misma agrupación de clubes de la Primera Fase.

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes.

Clasifican a la Segunda Etapa el 1º de cada zona (Total: 4 clubes).

Si alguno de los clubes que ocupen la 1º posición al finalizar esta etapa en cada una de las zonas, se encontrase comprendido en el régimen de descenso no podrá participar de la Segunda Etapa.

De producirse esta situación la o las posiciones serán ocupadas por los clubes que ocupen las ubicaciones siguientes en su respectiva zona en forma correlativa de esta etapa.-



Régimen de Descenso

Finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Promedio de Puntos (se determinan dividiendo los puntos por la cantidad de partidos jugados en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), el peor promedio de cada una de las zonas descenderá al Torneo Federal “B” Edición 2018 (Total: 4 equipos).

Luego de lo señalado en el párrafo anterior se confeccionará la Tabla General de Promedio de Puntos, (se determinan dividiendo los puntos por la cantidad de partidos jugados en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), excluyendo a los primeros cuatro clubes descendidos, los cuatro peores promedios también descenderán al Torneo Federal “B” Edición 2018.

En todos los casos de empates en promedio de puntos de dos o más clubes de la misma zona, a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.



Segunda Etapa:

Estará integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Primera Etapa y por los diez (10) clubes de la Segunda Fase (Total: 14 clubes).-

Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.

A los efectos de los enfrentamientos se numerarán a los clubes de la siguiente manera:

La posición N°1, se le asignará al club que de los dos clasificados en el cuarto lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje.

La posición N°2, se le asignará al club que de los dos clasificados en el cuarto lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje.

La posición N°3, se le asignará al club que de los dos clasificados en el quinto lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje.

La posición N°4, se le asignará al club que de los dos clasificados en el quinto lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje.

La posición N°5, se le asignará al club que de los dos clasificados en el sexto lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje.

La posición N°6, se le asignará al club que de los dos clasificados en el sexto lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje.

La posición N°7, se le asignará al club que de los dos clasificados en el séptimo lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje.

La posición N°8, se le asignará al club que de los dos clasificados en el séptimo lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje.

La posición N°9, se le asignará al club que de los dos clasificados en el octavo lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje.

La posición N°10, se le asignará al club que de los dos clasificados en el octavo lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje.

La posición N°11, club de la Primera Fase de la Revalida.

La posición N°12, club de la Primera Fase de la Revalida.

La posición N°13, club de la Primera Fase de la Revalida.

La posición N°14, club de la Primera Fase de la Revalida.

Nota 1: En caso de empate en puntos para establecer las posiciones 1° a 10° se aplicará la siguiente metodología de desempate:

1. Mayor diferencia de goles.

2. Mayor cantidad de goles a favor.

3. Mayor cantidad de goles a favor como visitante

4. Sorteo

Nota 2:

Opción 1: Si las cuatro zonas de la reválida están conformadas por la misma cantidad de clubes, las posiciones 11° a 14° se asignarán de acuerdo a los puntos obtenido por cada club en la Primera Fase de la Revalida.-

Opción 2: Las posiciones 11° a 14° se asignarán de acuerdo al promedio de puntos obtenido por cada club.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1° con 14°

2° con 13°

3° con 12°

4° con 11°

5° con 10°

6° con 9°

7° con 8°

Actuarán de local en el primer partido las posiciones 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° y 14°.

Los siete (7) ganadores clasifican a la Tercera Etapa.



Tercera Etapa:

Estará integrada por los siete (7) clubes ganadores de la Segunda Etapa y el club ubicado en el tercer lugar en la Segunda Fase que no clasificó a la Tercera Fase (Total: 8 clubes).

Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.

El club proveniente de la Segunda Fase ocupará la posición 1°

Los clubes provenientes de la Segunda Etapa mantendrán el mismo ordenamiento utilizado en la citada Etapa.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1° con 8°

2° con 7°

3° con 6°

4° con 5°

Actuarán de local en el primer partido las posiciones 5°, 6°, 7° y 8°.

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Etapa.



Cuarta Etapa:

Estará integrada por los cuatro (4) clubes ganadores de la Tercera Etapa y por los cuatro (4) clubes provenientes de la Tercera Fase.

Los Clubes provenientes de la Tercera Fase ocuparán las posiciones 1° al 4° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Segunda Fase y Tercera Fase.

Los clubes provenientes de la Tercera Etapa ocuparán las posiciones 5° a 8° manteniendo el ordenamiento utilizado en la Tercera Etapa.

Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1° con 8°

2° con 7°

3° con 6°

4° con 5°

Actuarán de local en el primer partido las posiciones 5°, 6°, 7° y 8°.-

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Quinta Etapa.

Nota 1: En caso de empate en puntos para establecer las posiciones 1° a 4° se aplicará la siguiente metodología de desempate:

1. Mayor diferencia de goles.

2. Mayor cantidad de goles a favor.

3. Sorteo



Quinta Etapa:

Estará integrada por los cuatro (4) clubes ganadores de la Cuarta Etapa.

Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.

Las posiciones se asignarán de acuerdo al ordenamiento establecido en la Cuarta Etapa.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

1° vs. 4°

2° vs. 3°

Harán de local en el primer encuentro las posiciones 3 y 4.

Los dos (2) ganadores clasifican a la Sexta Etapa.



Sexta Etapa:

Estará integrada por los dos (2) clubes ganadores de la Quinta Etapa.

Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.

El enfrentamiento será 1° vs. 2°, haciendo de local en el primer encuentro la posición 2°.

Las posiciones se asignarán de acuerdo al ordenamiento establecido en la Quinta Etapa.

El ganador asciende a la Primera “B” Nacional de la AFA Edición 2018/19.



