Mandiyú y Ferroviario completan la 17ª fecha

En un partido que debió jugarse el martes, pero la lluvia obligó a pasarlo para estar tarde, donde se completará la 17ª fecha del torneo oficial de primera "A" “Escribano Armando D’Ambrosio”, desde las 15:30 en cancha de Huracán jugarán el clásico por tres puntos valiosos para las aspiraciones de seguir acechando al líder Boca Unidos.

Es­ta tar­de se com­ple­ta­rá la 17ª fe­cha del tor­neo ofi­cial de pri­me­ra “Es­cri­ba­no Ar­man­do D’Am­bro­sio”, de la Li­ga co­rren­ti­na de fút­bol, con el clá­si­co que pro­ta­go­ni­za­rán los es­col­tas Man­di­yú y Fe­rro­via­rio a par­tir de las 15:30 en la can­cha de Huracán Corrientes. Los tres pun­tos en jue­go son im­por­tan­tes por­que de ha­ber un ga­na­dor al­can­za­rá la lí­nea de 34 pun­tos, uno me­nos que el pun­te­ro Bo­ca Uni­dos, que el do­min­go le ga­nó el clá­si­co de ba­rrio a Cam­bá Cuá (2-­0 con go­les de Juan Cruz Mer­lo). Es más, si el que sa­le vic­to­rio­so es­ta tar­de es el "Tren Ver­de" cuen­ta con la ven­ta­ja de que ya tu­vo fe­cha li­bre.



En los úl­ti­mos par­ti­dos Man­di­yú ya prác­ti­ca­men­te no uti­li­zó a ju­ga­do­res del plan­tel que vie­ne cum­plien­do la pre­tem­po­ra­da pa­ra par­ti­ci­par del tor­neo Fe­de­ral A y ello le hi­zo dis­mi­nuir bas­tan­te su ren­di­mien­to, más allá de que cuen­ta con al­gu­nos va­lo­res ca­pa­ces. El “al­bo” vie­ne de igua­lar (2-­2) con Cam­bá Cuá y que­rrá re­to­mar la sen­da del triun­fo. Cla­ro que Fe­rro, que mez­cla ju­ga­do­res del Fe­de­ral B con otros jó­ve­nes ele­men­tos del club, vie­ne con un en­vión ga­na­dor que le per­mi­tió su­bir en la ta­bla, tan­to que has­ta an­tes del co­mien­zo de es­ta fe­cha se ubi­ca­da só­lo un pun­to de­trás del lí­der Bo­ca Uni­dos, jun­to a Man­di­yú. Lo que im­pli­ca que irá en pro­cu­ra de un nue­vo éxi­to que lo sos­ten­ga co­mo es­col­ta.



Juventud Naciente goleó a HUracán



El elenco sanluiseño volvió a asestarle una dura derrota a Huracán Corrientes en el choque que completo la 16a fecha, postergado en su oportunidad a causa de la inclemencias del tiempo. Fue 4 a 2 el resultado final, con 3 goles de Lucas Zabalich y el restante de Jeremías Candia ; para Huracán descontó Geronimo Vallejos en dos oportunidades. Dirigió las acciones Sergio Perez y se disputó en estadio municipal de San Luis del Palmar.



Programa del fin de semana:

Sábado 9 de septiembre:

Cancha de Alvear:

14:00 Alumni - Independiente / 1ª C

16:00 Barrio Quilmes - Sacachispas / 1ª C

Cancha de Huracán:

14:00 Dr. Montaña - Robinson / 1ª C

16:00 Huracán - Libertad / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Santa Catalina - Invico / 1ª B

16:00 Cambá Cuá - Lipton / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Popular - Peñarol / 1ª C

16:00 Rivadavia - Villa Raquel / 1ª B

Cancha de San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente - Sportivo / 1ª A

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá - Curupay / 1ª A

Domingo 10 de septiembre:

Cancha de Huracán:

16:00 Soberanía - Talleres / 1ª B

Cancha de Libertad:

14:00 San Marcos - Torino / 1ª B

16:00 San Jorge - Alvear / 1ª B

Martes 12 de septiembre

Cancha de Ferroviario:

15:30 Ferroviario vs. Boca Unidos / 1ª A



Femenino

Sábado 9 de septiembre:

Cancha de Libertad:

19:00 Dep. Mandiyú – Lipton

20:00 Barrio Quilmes – Libertad

21:00 Soberanía – Villa Raquel

Cancha de Sportivo:

19:00 Dr. Montaña B – Sportivo

20:00 Popular – Curupay

21:00 Dr. Montaña A – Robinson



