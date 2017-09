Mandiyú le ganó a Ferroviario y es escolta de Boca Unidos

En el cotejo que completó la 17ª fecha de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, Deportivo Mandiyú venció a Ferroviario por 1 a 0, y quedó como único escolta del líder Boca Unidos. Juan Carlos Martínez marcó el gol del triunfo para el "albo".

Desde el inicio Ferroviario marcó el terreno siendo dueño de la pelota, y buscando el arco rival, pero en el mejor momento llegó el gol del "albo". Ferro busco de todas las formas, y en el complemento las situaciones se fueron repitiendo, con un Mandiyú tirado atrás, pero la mala puntería y el arquero hicieron que sostengan el marcador, hasta hubo una falta clara dentro del área donde el juez miró para otro lado.



Ferroviario hizo todo no solo para empatar, sino hasta para ganar, pero los partidos se ganan con goles y no por merecimientos, y el gol lo hizo el rival. Efectividad 100 por ciento para Mandiyú que quedó como escolta de Boca Unidos, en tanto que Ferroviario quedó en el cuarto lugar.



Síntesis del partido:

Deportivo Mandiyú (1): Brian Ruíz Díaz; Juan C. Martínez, Héctor Moreira, David Comas, Miguel Costadoni; Carlos Rolón, Rodrigo Lannuzzi, Matías Gómez, Julio Sena; Diego Monzón y Alberto Quevedo. DT: Pedro Romero.

Ferroviario (0): Damián Almirón; Kevin Martínez, Yoel Badaró, Víctor Montiel, Juan Fernández; Lucas Cabrera, Osvaldo Chávez, Gustavo Benítez Fernández, Emiliano Brunetti; Adrián Acevedo y Carlos Mansilla. DT: Yury Kordylas.

Gol: PT: 33´ Juan Carlos Martínez (DM).

Cambios: PT: 15´ Brian Quintana por M. Costadoni (DM). ST: 19’ Hernán Valenzuela por L. Cabrera (F), 22´ Alexis Fleita por D. Monzón (DM), 23´ Juan Miérez por G. Fernández Benítez (F), 29´ Alexis Ojeda por A. Quevedo (DM) y 34´ Daniel Ortíz por J. Fernández (F).

Arbitro: Nicolás Sosa.

Cancha: Huracán Corrientes.



Posiciones:

Boca Unidos 35 puntos

Mandiyú 34

Lipton 32

Ferroviario 31

Curupay 30

Mburucuyá 28

Huracán 18

Cambá Cuá 18

Sportivo 17

Libertad 14

Juventud Naciente 13



Como sigue:

Mañana:

Cancha de Alvear:

14:00 Alumni - Independiente / 1ª C

16:00 Barrio Quilmes - Sacachispas / 1ª C

Cancha de Huracán:

14:00 Dr. Montaña - Robinson / 1ª C

16:00 Huracán - Libertad / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Santa Catalina - Invico / 1ª B

16:00 Cambá Cuá - Lipton / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Popular - Peñarol / 1ª C

16:00 Rivadavia - Villa Raquel / 1ª B

Cancha de San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente - Sportivo / 1ª A

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá - Curupay / 1ª A

Domingo 10 de septiembre:

Cancha de Huracán:

16:00 Soberanía - Talleres / 1ª B

Cancha de Libertad:

14:00 San Marcos - Torino / 1ª B

16:00 San Jorge - Alvear / 1ª B

Martes 12 de septiembre

Cancha de Ferroviario:

15:30 Ferroviario vs. Boca Unidos / 1ª A



Femenino

Mañana:

Cancha de Libertad:

19:00 Dep. Mandiyú – Lipton

20:00 Barrio Quilmes – Libertad

21:00 Soberanía – Villa Raquel

Cancha de Sportivo:

19:00 Dr. Montaña B – Sportivo

20:00 Popular – Curupay

21:00 Dr. Montaña A – Robinson



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes