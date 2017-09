Boca Unidos cerró los amistosos con una derrota ante Crucero

El "aurirrojo" jugó ayer ante Crucero del Norte y cerró la serie de amistosos con una derrota por la mínima diferencia. De esta manera, una victoria, un empate y dos derrotas cosecharon los dirigidos por Christian Bassedas. Además, los suplentes ganaron por 1 a 0. El fin de semana los jugadores tendrán libre y el lunes volverán a los trabajos.

El conjunto de la ribera cerró la serie de amistosos, todo en condición de local, esta vez fue el turno de Crucero del Norte quién le ganó por 1 a 0 con gol de Luis Acuña a los 10´ de la primera mitad. Christian Bassedas repitió el equipo que jugó el pasado martes ante Sportivo Patria de Formosa. En el complemento Germán Rodríguez Rojas (recuperado de la molestía) ingresó por Mario Bolatti. La idea del entrenador era darle algunos minutos al ex Douglas. En el segundo tiempo también ingreso Ignacio Valsagiacomo por Julio Cáceres.



Crucero del Norte llegó a la apertura del marcador a los 10´ con el tanto de Luis Acuña quien definió tras pase de Perussato. La visita tuvo con una pelota parada el segundo pero encontró muy bien parado a Hilario Navarro. Boca Unidos contó con algunas aproximaciones pero falló en la definición en los metros finales, ya sea en el último pase o en el toque final.



En el complemento, Boca Unidos jugó un poco más adelante pero le costó generar situaciones claras. Tuvo un par de chances con Cáceres pero no las pudo concretar, Crucero también pudo ampliar pero Hilario Navarro estuvo muy firme. De esta forma, Christian Bassedas se despidió de la pretemporada donde tuvieron doble turno y pudieron disputar cuatro encuentros frente a Madariaga de Paso de los Libres, Chaco For Ever, Sportivo Patria y Crucero del Norte.



Síntesis del partido:

Boca Unidos (0): Hilario Navarro; Rolando Ricardone, Ricardo Martínez, Ariel Moralez, Leonardo Baroni; Diego Sosa, Sánchez Paredes, Mario Bolatti, Gabriel Morales; Julio Cáceres y Gonzalo Ríos DT: Christian Bassedas.

Crucero del Norte (1): Marcos Arguello; Enrique Villalba, Ruben Zamponi, Rodrigo Lechner, Sebastian Diana; Jose Vera, Lucas Oviedo, Jose Dujaut, Luis Acuña; Brian Perussato, Leonardo Marinucci. DT: Hector Rivoira.

Gol: 10´ Luis Acuña.

Cancha: Boca Unidos.



Triunfo de los suplentes

En el segundo partido, Boca Unidos se impuso por 1 a 0 con gol de Maximiliano Sánchez entrando a los 18´ de la segunda mitad. Los suplentes formaron con: Arnaldo Giménez; Fabio Godoy, Fernando Allocco, Alan Pérez y Germán Herrera; Martin Ojeda y Ataliva Schweizer; Leonel Niz, Ignacio Valsangiacomo y Fernando Sosa; Julio Aguilar. Luego ingresaron; Matías Espindola, Ramiro Schweizer, y Maximiliano Sánchez.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes