Se abre la 18ª fecha del Torneo Oficial

Lipton ante Cambá Cuá será el encuentro más importante de los que se jugarán esta tarde por el torneo oficial de primera "A" “Escribano Armando D’Ambrosio”, en el comienzo de la 18ª fecha. También jugarán Huracán-Libertad, Mburucuyá-Curupay y Juventud Naciente - Sportivo.

La eta­pa cla­si­fi­ca­to­ria del tor­neo ofi­cial de pri­me­ra A “Es­cri­ba­no Ar­man­do D’Am­bro­sio” es­tá en­tran­do en la eta­pa cul­mi­nan­te y es­ta tar­de, en el ini­cio de la 18ª fe­cha, ha­brá un en­cuen­tro im­por­tan­te, el que sos­ten­drán Lip­ton y Cam­bá Cuá. Es que en ca­so de ven­cer el equi­po de la ca­lle Al­ber­di al­can­za­rá la lí­nea del pun­te­ro Bo­ca Uni­dos, que jue­ga el mar­tes con­tra Fe­rro­via­rio.



Lip­ton hoy su­ma 32 pun­tos, es­tá a só­lo tres de la ci­ma y de allí que sal­drá a afron­tar el di­fí­cil com­pro­mi­so an­te Cam­bá Cuá (18 uni­da­des) con la idea fi­ja de ga­nar pa­ra se­guir ocu­pan­do los pues­tos de van­guar­dia y de cla­si­fi­car pa­ra el cua­dran­gu­lar fi­nal que con­sa­gra­rá al cam­pe­ón del año. Cla­ro que no de­be­rá des­cui­dar­se por­que “Cam­ba” vie­ne de ju­gar­le de igual a igual a su ri­val de ba­rrio, Bo­ca Uni­dos, que re­cién lo pu­do que­brar en los úl­ti­mos quin­ce mi­nu­tos.



En otros par­ti­dos de es­ta tar­de, se pre­sen­ta co­mo atrac­ti­vo el que pro­ta­go­ni­za­rán en Mbu­ru­cu­yá el equi­po lo­cal, que vie­ne de ca­er por go­le­a­da (0-­6) an­te Lip­ton, pe­ro sin em­bar­go es­tá ubi­ca­do quin­to con 28 pun­tos, dos me­nos que su opo­nen­te de es­ta tar­de. Se es­ti­ma que se­rá un jue­go in­ten­so con dos equi­pos que prio­ri­zan el fút­bol ofen­si­vo, con pro­me­sa de un buen es­pec­tá­cu­lo.



Por su par­te, Hu­ra­cán Co­rrien­tes (18 uni­da­des) se me­di­rá con Li­ber­tad que es­tá re­za­ga­do en la ta­bla con só­lo 14 pun­tos. En tan­to que en el otro en­cuen­tro de la jor­na­da sa­ba­ti­na Ju­ven­tud Na­cien­te (13) re­ci­bi­rá la vi­si­ta de Spor­ti­vo Co­rrien­tes (17). El mar­tes com­ple­ta­rán la fe­cha Fe­rro­via­rio vs Bo­ca Uni­dos y tie­ne fe­cha li­bre Man­di­yú.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Alvear:

14:00 Alumni - Independiente / 1ª C

16:00 Barrio Quilmes - Sacachispas / 1ª C

Cancha de Huracán:

14:00 Dr. Montaña - Robinson / 1ª C

16:00 Huracán - Libertad / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Santa Catalina - Invico / 1ª B

16:00 Cambá Cuá - Lipton / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Popular - Peñarol / 1ª C

16:00 Rivadavia - Villa Raquel / 1ª B

Cancha de San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente - Sportivo / 1ª A

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá - Curupay / 1ª A

Mañana:

Cancha de Huracán:

16:00 Soberanía - Talleres / 1ª B

Cancha de Libertad:

14:00 San Marcos - Torino / 1ª B

16:00 San Jorge - Alvear / 1ª B

Martes 12 de septiembre

Cancha de Ferroviario:

15:30 Ferroviario vs. Boca Unidos / 1ª A



Femenino

Hoy:

Cancha de Libertad:

19:00 Dep. Mandiyú – Lipton

20:00 Barrio Quilmes – Libertad

21:00 Soberanía – Villa Raquel

Cancha de Sportivo:

19:00 Dr. Montaña B – Sportivo

20:00 Popular – Curupay

21:00 Dr. Montaña A – Robinson



