El puntero Comunicaciones goleó a Fontana

Por la 9ª fecha del Torneo Federal "B" Litoral Norte Zona B, el "aurinegro" de Mercedes superó a Fontana por 5 a 2 con dos goles de Daniel Fernández, Claudio Vargas, José Vallejos y Lisandro Ojeda.

Comunicaciones goleó a Fontana por 5 a 2 y se quedó con el primer lugar en la tabla de posiciones, al finalizar la primera rueda de la competencia del Grupo B de la Región Litoral Norte del Federal "B". El "cartero" lo comenzó a definir a partir de la expulsión de Sergio Urbina, a los 10 del complemento.

El local aprovechó el hombre de más y definió el juego en el tramo final del partido, marcando tres goles, dos de ellos en los minutos finales. La primera mitad terminó igualado en dos goles por bando.



En la capital chaqueña, Defensores de Vilelas empató 1 a 1 con Resistencia Central. En uno de los partidos que marcó el inicio de la última fecha de la primera rueda del Federal B. Los goles fueron anotados por Santiago Gómez para Resistencia y Gustavo Carballo para Vilelas.



Síntesis del partido:

Comunicaciones (5): Ramón Gómez; Lisandro Ojeda, Claudio Vargas, Daniel Gómez y Nahuel Soto; Víctor Cabral, Gerardo Villada, Cristian Acevedo y Federico Silveyra; Cesar Martínez y Daniel Fernández. DT: Ramón Aguilar.

Fontana (2): Adrián Arias; Sergio Urbina, Ramiro Domínguez, Eric Villalva y Sergio Del Valle; Fernando González, Damián Cabral, Gustavo Ojeda y Matías Alderete; Pablo Plutt y Guillermo Barreto. DT: Rolando López.

Goles: PT 7' G Barreto (F), 12 C Vargas (C), 28' E Villalba -penal- (F) y 45' D Fernández (C). ST 32' D Fernández (C), 40' J Vallejos (C) y 44' L Ojeda (C).

Cambios: ST 13' Joaquín González por V Cabral (C), 14' Marcelo Alderete por M Alderete (F), 18' José Vallejos por G Villada (C), 24' Alberto Molina por P Plutt (F), 42' Ortiz Rolón por C Martínez (C).

Incidencias: Expulsado ST 10' S Urbina (F).

Árbitro: Luis Pérez (P de los Libres).

Cancha: Comunicaciones (Mercedes).



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes