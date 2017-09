Héctor Gómez: “el verdadero clásico es For Ever-Mandiyú”

El próximo torneo Federal "A" revivirá un viejo duelo de esta parte del país, entre dos grandes que supieron inscribir su nombre en la historia del fútbol argentino.

El fút­bol ar­gen­ti­no tie­ne mu­chos clá­si­cos, al­gu­nos con más re­nom­bre que otros, pe­ro cuan­do se ha­bla de par­ti­dos tras­cen­den­tes que mo­vi­li­zan no só­lo a un gru­po si­no que a dos pro­vin­cias, ese es Man­di­yú -­ For Ever, dos equi­pos que se vol­ve­rán a en­con­trar es­ta tem­po­ra­da ju­gan­do el tor­neo Fe­de­ral "A". En el lar­go his­to­rial de en­fren­ta­mien­tos han sa­bi­do lle­nar es­ta­dios, tan­to el de Hu­ra­cán Co­rrien­tes co­mo el mí­ti­co de la ave­ni­da 9 de Ju­lio de la ca­pi­tal cha­que­ña.



Los vai­ve­nes del fút­bol han he­cho que prác­ti­ca­men­te se en­fren­ten en to­das las ca­te­go­rí­as, des­de Pri­me­ra has­ta el vie­jo Ar­gen­ti­no B. Con mu­cha his­to­ria, al­gu­nas muy re­cor­da­das y tam­bién tu­vo de aque­llas tris­tes tar­des. Pe­ro siem­pre fue “el” par­ti­do que se ju­gó a es­ta­dio lle­no. Hoy se vuel­ven a en­con­trar pa­ra ser dos de los gran­des pro­ta­go­nis­tas que ten­drá el Fe­de­ral "A".



Héc­tor Gó­mez, pre­si­den­te de Cha­co For Ever, ha­bló con el por­tal In­te­rior Fut­bo­le­ro Ra­dio y afir­mó: “Al fix­tu­re lo de­ci­di­mos en­tre to­dos los clu­bes del Fe­de­ral A y es el me­jor for­ma­to que se pue­de sa­car, de­jan­do de la­do los pro­ble­mas de los via­jes y los cos­tos”. A su vez, el má­xi­mo di­ri­gen­te del equi­po cha­que­ño de­cla­ró: “A ve­ces es gra­cio­so por­que los que más se que­jan de los via­jes son clu­bes que ma­yor pre­su­pues­to tie­nen. Es­toy con­for­me con es­ta for­ma de dis­pu­ta y per­so­nal­men­te no le doy mu­cha im­por­tan­te al fix­tu­re, soy de los que quie­ren ju­gar to­dos con­tra to­dos”.



Con res­pec­to a si se va a trans­mi­tir por te­le­vi­sión el cam­pe­o­na­to, ase­gu­ró: “Si se hi­zo el fix­tu­re pen­san­do en la te­le­vi­sa­ción me pa­re­ce bien. Si hay al­go que es­ta­mos bus­can­do es que nues­tro tor­neo sea atrac­ti­vo y voy a con­fir­mar que el tor­neo se va a te­le­vi­sar des­de la pri­me­ra fe­cha”. El con­jun­to de Cha­co co­men­za­rá el tor­neo en­fren­tan­do a Sar­mien­to, el otro equi­po de la ve­ci­na ca­pi­tal que for­ma par­te de es­ta zo­na del Fe­de­ral A, y al res­pec­to Gó­mez su­bra­yó: “Me hu­bie­se gus­ta­do que en la pri­me­ra fe­cha se jue­gue el clá­si­co con Man­di­yú que es más his­tó­ri­co y hay más ri­va­li­dad. Den­tro del fút­bol na­cio­nal te­ne­mos mu­cha his­to­ria con el con­jun­to co­rren­ti­no y por le­jos, el clá­si­co del li­to­ral es For Ever-­Mandiyu”. Por úl­ti­mo, el pre­si­den­te de For Ever se re­fi­rió a la Ter­ce­ra di­vi­sión y sos­tu­vo: “El Fe­de­ral A es el tor­neo más lin­do del fút­bol ar­gen­ti­no y el más di­fí­cil. Hay un pro­me­dio de 25 equi­pos que se pre­pa­ran de la mis­ma for­ma pa­ra bus­car el as­cen­so y no exis­te uno que so­bre­sal­ga”.

Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes