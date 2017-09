Ferreira: “No tenemos una figura rutilante pero somos parejitos”

El volante del Deportivo Mandiyú, Nicolás Ferreira, habló en el inicio de la última semana de preparación, recordando que el domingo recibirá a Crucero del Norte. La expectativa y el objetivo aumentan a medida que se acerca la disputa de la primera fecha. La semana del plantel "albo" empezó con doble turno.

Nicolás Ferreira fue uno de los estandartes del Deportivo Mandiyú en la campaña que lo consagró con el ascenso del Torneo Federal B. Al igual que el año pasado, apunta alto y se escuda en un plantel en el que “no tenemos una figura rutilante pero somos parejitos”. Además, habló de su posición en la cancha; la ilusión con volver a ser bendecido por el entrenador para ser el capitán; el rival del domingo; y la importancia del acompañamiento de los simpatizantes, entre otros temas.



“Estamos todos peleando para ver quien juega el domingo y quien no, pero tenemos la suerte de tener dos equipos prácticamente titulares así que eso es positivo para el técnico también”, dijo Ferreira en su primera respuesta cuando se le consultó sobre estas horas de definiciones de cara al debut. Justamente, sabe que en la semana “vamos a trabajar igual que siempre, en lo físico, en lo táctico y el gimnasio; también creo que vamos a trabajar en la pelota parada apuntando al domingo, que es el día importante, que es el que estamos esperando hace mucho tiempo y ojalá que lleguemos de la mejor manera”.



Por su experiencia “los partidos amistosos son para saber más o menos a dónde estamos parados pero no dejan de ser amistosos. Por los puntos va a cambiar mucho pero estamos haciendo un buen trabajo. Como dijo Pablo (Suárez) por ahí faltó una semana más de trabajos pero se dio así y el domingo vamos a tener que demostrar todo lo que hicimos en estos tres partidos”, analizó.



Casualmente, el primer rival será Crucero del Norte contra los que ya se midieron hace por más de una semana: “es un equipo que tiene mucha jerarquía individual, más allá que es un equipo que viene de descender del Nacional B y tiene jugadores importantes como Oviedo o Enzo Bruno, que tienen trayectoria, jerarquía en categorías superiores y hay que tomar los recaudos necesarios para hacer bien las cosas”, describió.



Más allá de otros nombres “todo el equipo es importante; también nosotros tenemos nuestras armas y sabemos que acá, en casa, solo sirve ganar”, agregó. Al momento de hablar sobre el objetivo, ‘Nico’ se despachó y adelantó que “apuntamos alto, en el plantel pretendemos estar entre los cuatro primeros y después se verá qué pasa, pero ese es nuestro objetivo; y en la próxima ronda –si es que tenemos la suerte de pasar- ya se verá, pero nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros”.



Esto se da luego de casi 40 días de trabajo y sabiendo que –desde lo futbolístico- “con los dos sistemas nos sentimos bien, a veces jugamos un tiempo con línea de tres y después cambiamos. Tenemos jugadores para hacer bien las cosas de las dos formas y después trataremos de hacer lo mejor con lo que nos pida Pablo.De local le gusta jugar con línea de tres, en el torneo pasado fue el que mejor resultado le trajo. Capaz que el domingo salimos con línea de tres y tenemos jugadores, así que vamos a andar bien”.



Junto a Alejandro Bogliottihan conformado la pareja de volantes centrales en los amistosos. Ante esto, confesó que “con Pato nos hablamos mucho, él es el encargado de hacer jugar al equipo y yo un poco más de la recuperación pero tuvimos la suerte de andar bien en los amistosos y que tenemos recambio como Álvaro (Pavón) y Chicho’ (Saucedo)”. Además, “en cualquier equipo es importante mantener la base, y le sumamos jerarquía al traer al ‘Bebi’ (Morales) o a Saucedo –los primeros en sumarse- y los que llegaron luego. No tenemos una figura rutilante como tienen otros equipos pero somos parejitos, todos corremos, todos metemos y eso es muy importante”, dijo sobre el armado del equipo.



Por otra parte, se le consultó sobre la elección de la capitanía, a lo que el volante recordó que “al capitán lo elige Pablo (Suárez) y al que le toque tratará de hacer lo mejor”, por supuesto que como en la temporada anterior se siente “preparado para serlo, me gusta ese reto así que si me toca bien, sino al que le toque seguro que también estará preparado”. También expresó que “el grupo hoy es lo mejor que tenemos. El no tener una figura rutilante ayuda porque somos todos muy parejos y nadie se recrimina nada y eso es importante cuando se juega. Somos muy unidos, nos ayudamos todos, eso es importante y es lo mejor que tenemos”.



Por último habló de la ansiedad que provocan los últimos días y de la gente: “hace 9 meses que venimos esperando este día. Seguramente la gente va a acompañar como lo hizo el año pasado o en los partidos de la Liga. Estamos muy ansiosos de que llegue el domingo y ojalá que se pueda ver una cancha de Huracán llena, repleta como se vio el año pasado porque suma mucho. De local es nuestro punto alto, esperemos que llenen la cancha y podamos darle una alegría”. Mientras que en el final le dejó un mensaje a la gente, dejándole “la tranquilidad que adentro de la cancha vamos a dejar todo, que la hinchada que tenemos es muy importante, que nos acompañen, que crean porque seguro les vamos a dar satisfacciones de nuevo”.



Cuenta regresiva para el debut



El inicio de la última semana de entrenamientos, recordando que el domingo se pondrá en marcha el Torneo Federal "A", se dio ayer por la mañana en el Club de Regatas Corrientes para realizar tareas de gimnasio. En horas de la tarde se movieron en el predio de Tipoití, sobre la ruta 12, para llevar a cabo un trabajo de ‘multisalto con transferencia’. La idea para hoy es empezar a bajar la carga por lo que se trabajará solamente a la tarde en el predio. Por último, las buenas noticias indican que tanto Álvaro Pavon como Matías Fesztein ya trabajaron con el grupo. Tanto el volante correntino como el delantero misionero se mostraron recuperados de sus respectivas dolencias.



Fuente: prensa Mandiyú



