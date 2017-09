Morales: "De local la gente se siente"

Héctor Morales es uno de los jugadores que se sumó a comienzos de año con la ilusión latente de poder ganarse un lugar en el Torneo Federal A. El Oficial de la Liga ya quedó atrás y en la pretemporada fue uno de los que mejor rindió en los amistosos. Es una de las alternativas para conformar la dupla de atacantes.

El “Bebi” trabaja a la par de sus compañeros para poder estar en el debut ante Crucero del Norte, el domingo a las 16 y con arbitraje del chaqueño Hernán Vallejos. Sabe que –a priori- es uno de los rivales más importantes dentro de “una de las zonas más difíciles”. Junto a Ariel Reinero viene jugando como uno de los delanteros titulares y se perfila para estar entre los once. Igualmente, prefiere ser cauto y mencionar que “Pablo (Suárez) armó un equipo ayer (martes) pero todavía no se sabe quién va a jugar. Hay que trabajar hasta el último día para poder estar entre los once, por eso estoy muy contento e ilusionado para que llegue ese día”.



La semana previa al debut se da de manera diferente porque la lluvia impide el trabajo normal de un equipo que ha disputado tres amistosos. Más allá de eso “se toma la semana con mucha ansiedad porque veníamos esperando este momento hace mucho tiempo, pero tranquilos. Ayer –sabiendo que iba a llover- hicimos un ratito de fútbol para entrar en la última etapa”, destacó el delantero.



Crucero del Norte viene de la B Nacional y tiene jugadores con trayectoria pero esto no amedrenta al ex atacante de Ferroviario porque “ya los enfrentamos, hay jugadores que jugaron en otra categoría, aguerridos, pero ya estamos acostumbrados a eso y hay que adaptarse para que nos vaya bien.Estamos preparados para todo lo que viene, nos preparamos de la mejor manera, así que es una buena posibilidad para ver cómo estamos. Tiene un muy buen equipo pero nosotros también, se demostró en los amistosos –aunque no es lo mismo- pero ojalá que ganemos”.



Más allá de la confianza lógica que hay en el plantel, Mandiyú deberá hacer pie en la categoría, algo que no será sencillo, sobre todo porque jugará en “una de las zonas más complicadas por todos los equipos que están consolidados en la categoría y Crucero que bajó de la B Nacional, pero tenemos muchas ganas y con el envión del ascenso”.



Tratando de vencer a la lluvia, el martes hicieron fútbol, a lo que Morales detalló que se “probó un 4-4-2 pero no está definido, sabemos cómo es Pablo que le gusta jugar con línea de tres. Nosotros estamos tratando de adaptarnos a lo que él quiere, y los que van a estar adentro y los de afuera van a estar preparados”. En relación a qué le cambia personalmente cuando varían el esquema, explicó que “al jugar con un enganche, éste nos alimenta más a los delanteros; pero con el otro sistema nos sentimos más seguros abajo. Situaciones tenemos, como en los amistosos, pero lo importante es concretar… hay que estar bien parados y mantener el cero”.



La concentración del grupo es tal que ni siquiera quieren mirar más allá de Crucero: “vamos partido a partido, estamos enfocados en el debut; después del domingo pensaremos en Tucumán”, dijo Morales. Y por último habló de la importancia del público, ése al que tuvo que sufrir cuando defendía los colores de Ferroviario: “es algo importante para nosotros. De local la gente se siente. Estaría muy lindo que se acerque la gente porque va a ser un lindo espectáculo y nosotros vamos a tratar de dejar todo para que ellos se sientan satisfechos”.



