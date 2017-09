Ferroviario trabaja pensando en el partido con Madariaga

Es­te sá­ba­do, Fe­rro­via­rio re­ci­bi­rá a Ma­da­ria­ga de Pa­so de los Li­bres en uno de los en­cuen­tros que abri­rá la dé­ci­ma fe­cha -­ pri­me­ra de las re­van­chas -­ de la zo­na B de la Re­gión Li­to­ral Nor­te del tor­neo Fe­de­ral B de fút­bol. Es­te en­cuen­tro se ju­ga­rá des­de las 16 en el es­ta­dio “Juan Car­los Va­lle­jos”, con el ar­bi­tra­je del mi­sio­ne­ro De­nis Mar­tín Qui­roz.

No es una se­ma­na más en la vi­da de Fe­rro­via­rio, el em­pa­te an­te Hu­ra­cán de Go­ya do­lió, pe­ro tam­bién se vio una bue­na me­jo­rí­a, no se dio los tres pun­tos por co­sas del fút­bol y por ár­bi­tros inex­per­tos que en es­tos par­ti­dos don­de se jue­ga mu­cho, fa­llan y com­pli­can el par­ti­do, tal la ex­pul­sión de Car­los Man­si­lla por una do­ble ama­ri­lla, cuan­do en re­a­li­dad era la pri­me­ra tar­je­ta que le sa­ca­ban. Tam­bién sir­vió pa­ra ha­blar en­tre ju­ga­do­res y téc­ni­cos, com­pro­me­tién­do­se to­dos en de­jar los tres pun­tos el sá­ba­do, cla­ro, que no se­rá pa­ra na­da sen­ci­llo, por­que en­fren­te es­ta­rá el es­col­ta Ma­da­ria­ga, que atra­vie­sa un buen mo­men­to.



Hoy, si el tiem­po lo per­mi­te re­a­li­za­rán el en­sa­yo fut­bo­lís­ti­co, el te­ma pa­sa­rá por re­em­pla­zar a los ex­pul­sa­dos Juan Mié­rez y Man­si­lla, el que es­tá en con­di­cio­nes de vol­ver es Her­nán Va­len­zue­la, que ya cum­plió con su san­ción, en tan­to que a Er­nes­to Re­ta­mo­zo le fal­ta cum­plir con una fe­cha más. Ayer el plan­tel tra­ba­jó en una can­cha de fút­bol 5 pre­ser­van­do así su cam­po de jue­go.

Es­te fin de se­ma­na se ju­ga­rá la dé­ci­ma fe­cha de la zo­na B de la Re­gión Li­to­ral Nor­te del tor­neo Fe­de­ral B con es­ta pro­gra­ma­ción:

Sá­ba­do:

Can­cha de Fe­rro­via­rio -­ 16:00 -­ Fe­rro­via­rio vs. Ma­da­ria­ga, ár­bi­tro: De­nis Mar­tín Qui­roz; asis­ten­tes: Ho­ra­cio Ja­vier Lutz y Nés­tor San­tia­go Gó­mez (ter­na de Po­sa­das).

Can­cha de De­fen­so­res de Puer­to Vi­le­las -­15:30 -­ De­fen­so­res de Vi­le­las vs. Vi­lla Al­ve­ar, ár­bi­tro: Ma­ría So­le­dad Rí­os; asis­ten­tes: Mau­ri­cio An­to­nio Rea y Die­go Gas­tón Mi­toi­re (ter­na de Re­sis­ten­cia).

Can­cha de Fon­ta­na -­ 16:00 -­ Fon­ta­na vs. Re­sis­ten­cia Cen­tral, ár­bi­tro: Ar­tu­ro Mar­tín Di­no; asis­ten­tes: Lau­ra Ta­ma­ra Stu­der y Clau­dia Paul Cas­co (ter­na de Re­sis­ten­cia).

Do­min­go:

Can­cha Hu­ra­cán Mon­te­car­lo -­ 15:30 -­ Hu­ra­cán Mon­te­car­lo vs. Co­mu­ni­ca­cio­nes, ár­bi­tro: Jo­sé Ale­jan­dro Li­ma­na; asis­ten­tes: Ma­tí­as Ro­drí­guez y Ser­gio Gus­ta­vo Or­te­ga (ter­na de Obe­rá).

Can­cha de Cen­tral Go­ya -­ 16:00 -­ Cen­tral Go­ya vs. Hu­ra­cán de Go­ya, ár­bi­tro: Ju­lio Cé­sar En­ri­que; asis­ten­tes: An­to­nio Lu­cia­no Mar­tí­nez y Adol­fo Ale­jan­dro Koh­ler (ter­na de Go­ya).



