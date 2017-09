Se completa la 18ª fecha del Torneo Oficial

Con dos partidos se completará la fecha 18 de la primera división "A" de la Liga Correntina. Cambá Cuá enfrenta a Lipton en cancha de Libertad y en cancha de Lipton, se verán las caras Huracán Corrientes con Libertad.

Programa de partidos:

Cancha de Alvear:

14:00 Barrio Quilmes vs Sacachispas. 1ª C / Árbitro: Nicolás Soto

16:00 Rivadavia vs Villa Raquel. 1ª B / Árbitro; Federico Encina

Cancha de Libertad:

14:00 Dr. Montaña vs Robinson. 1ª C / Árbitro: Raúl Sosa

16:00 Cambá Cuá vs Lipton. 1ª A / Árbitro: Rosana Ojeda

Cancha de Lipton:

14:00 Popular vs Peñarol. 1ª C / Árbitro: Ricardo Aguirre

16:00 Huracán vs Libertad. 1ª A / Árbitro: Adrián Sosa



