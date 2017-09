Cambá Cuá y Lipton suspendido por la lesión de un jugador

El encuentro correspondiente a la 18º Fecha del Torneo Primera División “A” disputado entre Cambá Cuá y Lipton fue suspendido a los 40 minutos del complemento a raíz de la fuerte lesión sufrida por el defensor de cambacuacero Rubén González.

El jugador de Cambá Cuá recibió un golpe en la nuca y tras quedar desvanecido en el campo de juego, fue retirado en la unidad móvil de asistencia médica hasta el Hospital Escuela, donde se encuentra consciente y fuera de peligro. El encuentro fue suspendido cuando Lipton ganaba 1 a 0 y el gol de Alexis Benítez fue marcado en la jugada donde González recibió el golpe.

Se trató de un partido muy trabado y disputado en el mediocampo, con mucha pierna fuerte y constantemente interrumpido por las faltas registradas y las sanciones de la referí Rosana Ojeda. El primer tiempo casi no tuvo jugadas de riesgo para los arqueros debido a que ambos conjuntos se disputaron el juego en la mitad de la cancha. Inclusive hubo una agresión por parte del defensor de Lipton, Rodrigo Valdovinos, contra el mediocampista Joaquín Báez (el jugador de Lipton dio un golpe de puño sobre el rostro de su par de Cambá Cuá) que no fue visto por la árbitro y por lo tanto no fue sancionado.



En el segundo tiempo se registraron más emociones y donde Cambá Cuña buscó el arco rival y tuvo las más claras para anotar. A los 15 minutos el delantero cambacuacero Miguel Pìñeiro enganchó desde el costado derecho del área que fue contenido por el golero “azul” Lucas Vallarino. A los 17 minutos, el defensor “rojo” Jorge Almirón recibió un rebote dentro del área a la salida de un córner y definió en el corazón del área ante la salida de Vallarino, que envió la pelota al tiro de esquina. A los 18, en la siguiente jugada, Rosana Ojeda anuló un gol de Joaquín Báez, quien definió con un potente derechazo en el área a la salida de un córner, por posición adelantada.



A los 26 minutos Lipton tuvo una réplica en los pies de Ricardo González quien buscó eludir al arquero cambacuacero Cristian González, pero el golero se recuperó en la carrera y se quedó con el balón. Posteriormente a los 33 minutos el defensor azul Lucas Benítez ejecutó un tiro libre desde el costado izquierdo y Cristian González voló sobre su segundo palo para sacar al tiro de esquina el remate.



Ambos equipos tuvieron oportunidades de anotar pero chocaron con la seguridad de sus arqueros. Cambá Cuá tuvo la más clara a los 38 del complemento cuando el delantero Carlos Romero tras una corrida, logró superar a su marcador por el costado derecho e ingresando al área definió cruzado, pero el fuerte pelotazo fue atajado por Vallarino, el rebote dio en el travesaño y se perdió hacia el tiro de esquina.



Sin embargo a los 40 minutos, tras la ejecución de un córner, el defensor cambacuacero Rubén González recibió dentro del área un fuerte golpe en la cabeza que lo desvaneció, pero a pesar que sus compañeros se desentendieron de la jugada al ver al jugador desvanecido, la jugada prosiguió sin ser detenida por Rosana Ojeda, y en el rebote el recién ingresado Alexis Benítez ingresó por el segundo palo para poner en ventaja a Lipton.

González permaneció caído en el campo de juego y recibió los primeros auxilios por parte del cuerpo de paramédicos y su situación generó preocupación en ambos conjuntos que dejaron de lado el resultado deportivo para asistirlo hasta que llegó la unidad móvil de atención médica que lo trasladó hasta el Hospital Escuela. El partido fue suspendido a los 40 minutos por la árbitro Ojeda y en acuerdo con los capitanes de ambos equipos.

Por su parte, Huracán Corrientes derrotó a Libertad por 2 a 0 y lo empujó más al fondo de las posiciones a cuatro fechas para concluir el Torneo Oficial "Esc. Armando D'Ambrosio" de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol.



