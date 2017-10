Regatas listo para la Liga Nacional "B" en Santiago del Estero

El equipo de Mayores del Club de Regatas Corrientes jugará desde este viernes la Liga Nacional "B" de Clubes de Cestoball Femenino, en Santiago del Estero. La delegación viajará este miércoles por la noche.

Del 13 al 15 de octubre próximo se jugará en Santiago del Estero la Liga Nacional "B" de Clubes de Cestoball Femenino, organizado por la Confederación Argentina de Cestoball con la Federación local. El evento se llevará a cabo en las canchas de los clubes Quimsa, Defensores del Sud y Juventud de la capital santiagueña, albergando un total de veinte partidos entre fase clasificación y cruces buscando el ascenso.



LAS ZONAS



De la competencia será parte del equipo de Mayores del Club de Regatas Corrientes, que integrará la zona “B”, junto a Central Córdoba de Santiago del Estero, Estudiantes B de Tucumán, y Mitre de Santiago del Estero. En tanto que e grupo “A” estará conformado por: Defensores del Sud de Santiago del Estero, Boca Unidos de Corrientes, Belgrano de Tucumán, y Belgrano de La Pampa.



FIXTURE “FANTASMA”



Viernes 13/10, en Defensores del Sud: 12.30 hs. Regatas Corrientes vs Estudiantes B; y 18 hs. Central Córdoba vs Regatas Corrientes.

Sábado 14/10, en Quimsa: 10 hs. Mitre vs Regatas Corrientes.



EL PLANTEL



El plantel estará conformado por: Clara Avalos Camino, Elisa Aguirre, María Florencia Balbis, Marina Zaracho, Anal Laura Martínez, Cintia Cañete, Carla Ontiveros, Jimena Ojeda, Luzmila Ortiz, Belén Pérez, Clara Ramos, y Marina Raimondo. Entrenadora Romy Romero y delegada María Ramírez.



