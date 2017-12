Cristina Greve: ciclista profesional que es un ejemplo de la mujer

La deportista correntina es siete veces campeona argentina, cuenta cómo puede atender a Ramiro (8 años), compartir el hogar con otro ciclista, cursar Educación Física a 60 kilómetros de su casa, entrenarse y ser parte del exitoso Shimano Ladies Power.

Fue ha­ce un año cuan­do Cris­ti­na Gre­ve en­fren­tó qui­zá su pe­or mo­men­to. Ra­mi­ro, su hi­jo de 8 años, le ti­ró la fra­se que ella nun­ca qui­so (y pen­só) es­cu­char. “No fue la pri­me­ra vez aun­que sí la más se­ria, so­bre to­do por mis rei­te­ra­das au­sen­cias por los via­jes. La ver­dad es que me mo­vió el pi­so. Y me hi­zo du­dar por­que la fe­li­ci­dad su­ya es­tá por de­lan­te de la mí­a”, ad­mi­te la ci­clis­ta de 30 años que per­te­ne­ce al Shi­ma­no La­dies Po­wer, úni­co equi­po la­ti­no­a­me­ri­ca­no que com­pi­te a ni­vel mun­dial. “Cuan­do me lo di­jo, lo pen­sé se­ria­men­te. Pri­me­ro lo char­lé con mi ma­ri­do y la fa­mi­lia, y lue­go se lo ex­pli­ca­mos. Ra­mi ya sa­be que los pa­dres tra­ba­jan del de­por­te, lo en­tien­de por­que es­tá más gran­de y, aun­que no le gus­ta mu­cho, se lo aguan­ta. Le gus­ta que sus pa­dres se­an ci­clis­tas, in­clu­so ver­me co­rrer, pe­ro no que fal­te de ca­sa”, pro­fun­di­za es­ta co­rren­ti­na que vi­ve en Bell Vi­lle (Cór­do­ba) des­de que se ca­só con Le­an­dro Bot­tas­so, tam­bién co­rre­dor de la Se­lec­ción ar­gen­ti­na.



A Cris­ti­na la vi­da em­pe­zó a cam­biar­le en 2007, a los 19, cuan­do su­frió una ca­í­da du­ran­te los Pa­na­me­ri­ca­nos de Río y de­bió re­cu­pe­rar­se de una frac­tu­ra de pel­vis. Ya re­ha­bi­li­ta­da, que­dó em­ba­ra­za­da de Ra­mi­ro. Cuan­do su hi­jo na­ció en 2009, mu­chos pen­sa­ron que ella no vol­ve­ría a com­pe­tir. Sin em­bar­go, su te­són le per­mi­tió re­gre­sar a los pri­me­ros pla­nos. Es más, sus prin­ci­pa­les lo­gros lle­ga­ron des­pués. Fue sie­te ve­ces cam­pe­o­na ar­gen­ti­na de pis­ta, en di­ver­sas es­pe­cia­li­da­des (scratch, per­se­cu­ción in­di­vi­dual y por pun­tos, en­tre otras). “La le­sión fue un mo­men­to du­ro y, lue­go, cuan­do lle­gó Ra­mi, tu­ve que re­a­dap­tar mi vi­da. Por suer­te con mi es­po­so, que tam­bién es ci­clis­ta pro­fe­sio­nal, y su fa­mi­lia, que nos ayu­da, va­mos pu­dien­do cum­plir con nues­tras res­pon­sa­bi­li­da­des”, cuen­ta Gre­ve.



Cris­ti­na sa­be de sa­cri­fi­cios por­que, ade­más de ser ci­clis­ta pro­fe­sio­nal, es­po­sa y ma­dre, es­tu­dia una ca­rre­ra ter­cia­ria en Vi­lla Ma­rí­a, a 60 ki­ló­me­tros de Bell Vi­lle. De lu­nes a vier­nes ha­ce el ida y vuel­ta (120 km aun­que en au­to por­que “voy con el tiem­po jus­to”) por la Ru­ta 9 pa­ra cur­sar el ter­cer año del Pro­fe­so­ra­do en Edu­ca­ción Fí­si­ca. “Mu­cha gen­te cree que no se pue­de ser de­por­tis­ta y es­tu­diar, pe­ro yo apos­té y si bien de­jo cla­ro que no es fá­cil, no ten­go du­das de que se pue­de. El pa­pel de la fa­mi­lia es muy im­por­tan­te por­que el es­tu­dio de­man­da va­rias ho­ras fue­ra de mi ca­sa y “Ra­mi” to­da­vía es chi­co. Por suer­te lo va­mos lle­van­do bien y yo dis­fru­to mu­cho lo que ha­go, me sien­to una pri­vi­le­gia­da. El ci­clis­mo me dio to­do, aho­ra in­clu­so la po­si­bi­li­dad de es­tu­diar una ca­rre­ra que me en­can­ta”, di­jo.



Un día ha­bi­tual en su vi­da co­mien­za bien tem­pra­ni­to, a las 6. Por la ma­ña­na (tres dí­as) o a las 14 (o­tras dos) en­tra al ins­ti­tu­to de Vi­lla Ma­ría y, cuan­do Ra­mi­ro es­tá en la es­cue­la (des­de las 13:30), ella se de­di­ca a en­tre­nar o es­tu­diar. Lue­go, cuan­do su hi­jo vuel­ve a ca­sa, le ayu­da a ha­cer los de­be­res y se en­car­ga del or­den y la lim­pie­za de la ca­sa. “No es una ta­rea fá­cil cum­plir con tan­tas res­pon­sa­bi­li­da­des, no siem­pre uno es­tá bien, pe­ro es la vi­da que uno eli­gió. Lo más di­fí­cil es cum­plir con mi rol de ma­má, ya que no siem­pre se pue­de co­mo qui­sie­ra. Ra­mi de­pen­de de mí y me gus­ta­ría es­tar más pre­sen­te”, re­co­no­ce quien fue uno de las pri­me­ros fi­cha­jes del We­ber Shi­ma­no La­dies Po­wer cuan­do se dio su cre­a­ción, en 2015.



“Pa­ra mí el Shi­ma­no La­dies Po­wer sig­ni­fi­ca un an­tes y des­pués en el de­por­te, por­que apos­tó al ci­clis­mo fe­me­ni­no, que es­ta­ba un po­co ex­clui­do del de­por­te, e in­clu­so den­tro de un am­bien­te que si­gue sien­do bas­tan­te ma­chis­ta”, opi­na. Y, ade­más, va­lo­ra la apues­ta que ha­ce el equi­po. “Son po­cos los que se ani­man a de­sa­rro­llar ci­clis­tas pa­ra que lue­go pue­dan dar otro sal­to”, re­sal­ta. Cris­ti­na res­ca­ta los ob­je­ti­vos de es­te equi­po que no es fá­cil de man­te­ner des­de Bue­nos Ai­res, pe­ro tam­bién lo que hi­cie­ron por ella. “Pa­ra mí, ade­más, es una com­pa­ñía en mi vi­da. Con­mi­go fue­ron muy con­si­de­ra­dos por­que en un mo­men­to tras­ta­bi­llé de­por­ti­va­men­te y el equi­po fue un pi­lar fun­da­men­tal pa­ra sos­te­ner­me”, con­clu­yó Gre­ve.



No­ta: Ju­lián Mo­zo (Pren­sa Shi­ma­no La­dies Po­wer).



