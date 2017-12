Un cierre a pura premiación y con distinciones para Regatas

Cerrando un año brillante, el vóleibol del Club de Regatas Corrientes participó del Acto de Cierre de la Asociación de Vóleibol de la Resistencia en CUNE. Cuatro trofeos y dos distinciones individuales hablan de la gran temporada 2017.

En las instalaciones del Club de la Universidad Nacional del Nordeste (CUNE), la Asociación de Vóleibol de la Resistencia cerró la temporada 2017 con la premiación y distinciones individuales a los mejores en las distintas categorías. Hasta la vecina capital chaqueña se llegó una delegación “Fantasma”, que cerró también una excelente temporada, en donde además de los logros alcanzados, fue protagonista en todas las competencias y categorías que disputó.



Entre los trofeos recibidos hay que destacar el tercer puesto en la categoría Sub 17 en el Torneo Clausura, y especialmente el subcampeonato de la categoría Sub 13 Femenina, también en el Clausura. En tanto que los más premiados fue la categoría Sub 19, conducido por Maximiliano Ledesma, con el subcampeonato en el Torneo Apertura y el campeonato en el Torneo Clausura, en donde se convirtió en revelación y sensación de la temporada 2017.



Pero las satisfacciones para la institución del parque Mitre no terminaron allí, dado que a la hora de las distinciones individuales, tradicional en el vóleibol, los reconocimientos siguieron. José Ceruso fue reconocido como el mejor armador del Sub 19, en tanto Leandro Alegre fue elegido como el mejor opuesto de la categoría; dos premios realmente merecidos para los jóvenes “Fantasmas”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes