Diego Gómez: "El 2017 fue un año único e irrepetible"

El joven profesor se consagró a nivel mundial en el certamen que se realizó en el club de Regatas durante agosto pasado. “Pude cumplir el sueño de todo deportista, ser campeón del Mundo, nada más y nada menos que en mi tierra”, destacó Gómez.

El instructor mayor Diego Gómez, V Dan de Taekwondo ITF, alumno del maestro Jorge Demarchi y miembro de la comisión directiva de la Asociación Academia Superior, realizó un balance de lo que fue el 2017, en este arte marcial. “A este año puedo catalogarlo como único e irrepetible. En el 2017 tuve muchos momentos vividos que pasaron a la historia del Taekwondo de Corrientes, por lo tanto considero que quedé en la rica historia de este apasionante estilo de vida”.



Durante el segundo fin de semana de agosto fue uno de los protagonistas del Mundial que se desarrolló en las instalaciones del Club de Regatas Corrientes. “Pude cumplir el sueño de todo deportista, consagrarme campeón del Mundo, nada más y nada menos que en mi tierra, en mi casa, en mi ciudad. Esto fue determinante a la hora de participar, ya que tenía el aliento de mi gente, mi maestro, colegas, alumnos, padres, amigos y lo más fuerte y emotivo, mi familia. Todos fueron un condimento especial para lograr una excelente performance a la hora de competir. Esta experiencia la viví codo a codo con mis alumnos que también lograron subirse al podio mundialista y consagrarse en tan importante contienda”, contó Diego Gómez.



El profesor, por otro lado, comanda dos escuelas. “En mi carrera como instructor de esta disciplina, me siento feliz y orgulloso de estar al frente de dos escuelas: una, la más antigua, que funciona en la Escuela Nº 296 del populoso barrio San Gerónimo. Allí hace más de 17 años inicié mi carrera de profesor. Tuve la satisfacción de instruir a numerosos alumnos infantiles, juveniles y adultos. Con varios de ellos seguimos transitando juntos este apasionante estilo de vida. La otra flamante y reciente escuela funciona en el ex comedor universitario. En este privilegioso lugar cumplí mi primer año de enseñanza, en octubre pasado, gracias a la confianza y el permanente apoyo del Dr. Gonzalo Saravia, subsecretario de Asuntos Sociales de la Unne; quien permitió que el Taekwondo pueda sumarse a las múltiples disciplinas deportivas que la Universidad ofrece a su comunidad educativa. Allí logré conformar el primer grupo de alumnos infantiles, hijos de los estudiantes, del personal docente y no docente de la institución y de la misma manera agrupé a los primeros estudiantes de las distintas carreras”, detalló.

Y para culminar este exitoso año de Gómez, en noviembre, se presentó a rendir examen para la graduación de V Dan Internacional, y superó la exigente prueba presidida por Jorge Demarchi, acompañado por las graduaciones superiores de la Asociación Academia Superior. “Es por eso que fue un 2017 único e irrepetible. Para cerrar quiero agradecer a mis alumnos y padres por la confianza y apoyo recibido, a mi instructor por estar y guiarme siempre, a mis colegas por compartir gratos momentos y una mención especial para mi familia que me apoya y acompaña siempre”.



Fuente: Diario El Litoral



