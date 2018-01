Innocente: "A cuatro meses del accidente, es incierta mi situación"

El piloto que sufrió un grave despiste a fines de agosto pasado en Catamarca, continúa recuperándose de una importante lesión en el brazo. “No sé si podré volver a subirme a un cuatriciclo, el tiempo lo dirá”, señaló quien representó a Corrientes en tres ediciones del Rally Dakar.

El Rally Dakar 2018, la competencia más extrema del mundo que desde hace diez años se corre por caminos de países sudamericanos, se largó ayer sin la participación de un animador de las últimas ediciones: el piloto de cuatriciclos, Lucas Innocente, que si bien nació en Villa María, Córdoba, representó a Corrientes en ediciones anteriores del certamen.



Innocente continúa con la recuperación de su brazo derecho, luego de haber caído de un precipicio en Fiambalá, Catamarca, el pasado 28 de agosto, cuando disputaba el Rally Desafío Ruta 40. “A cuatro meses del accidente, es incierta mi situación”, dijo Innocente días atrás a Radio Sudamericana (100.5 Mhz). El piloto confió: “Sigo psicológicamente afectado, fueron treinta días de internación y nueve cirugías encima. La verdad es que fue muy duro todo”.



Acerca de su actual estado de salud, el piloto comentó: “Después de cuatro meses, logré una recuperación increíble. Puedo mover el brazo y cerrar los dedos, falta mucho todavía y no podré subirme a un cuatriciclo por un buen tiempo. Seguimos trabajando con mucha responsabilidad y dedicación”. “Estoy recuperando la movilidad y la fuerza. La musculación se dañó y otras acciones se perdieron por la falta de movilidad. Hicimos muchas cirugías reconstructivas, tengo prácticamente reconstruido el ciento por ciento del brazo, que ya cuenta con una movilidad del 60 por ciento”, agregó.



El piloto correntino estuvo más de un mes internado luego del terrible accidente protagonizado cuando cumplía la etapa entre San Juan y Tucumán de la competencia extrema. En un primer momento fue trasladado por un helicóptero de la organización hasta La Rioja, donde se le realizaron las primeras curaciones, pero una vez estabilizado fue derivado al Hospital Británico de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se le practicaron las nueve cirugías.



En la entrevista radial realizada, Innocente contó que viajará próximamente a Buenos Aires para determinar si se concreta una nueva cirugía. “Ahora veremos si se hará el trabajo delicado y definir la cuestión para febrero”. “No sé si podré volver a subirme a un cuatriciclo, el tiempo lo dirá (…) hoy por hoy estoy retirado de la actividad y es un poco frustrante”, continuó el villamariense de nacimiento y correntino por adopción.



Tan frustrante es no poder participar de la competencia, que Innocente manifestó que no va a estar al tanto de la misma. “No lo quiero ver al Dakar, me daña y me afecta. Lo he tomado con pasión y dedicación, y sentirme afuera es muy difícil”. “Programé mis vacaciones en plena competencia del Dakar para no prestar atención porque es muy difícil. Estoy todavía psicológicamente afectado”, añadió el corredor.



El piloto tomó parte tres veces del Rally Dakar. En 2015 tuvo que abandonar a mitad de carrera, cuando pasaba por el salar de Uyumi (Bolivia), al año siguiente logró ubicarse segundo en su categoría (Quads 4x4), mientras que en 2017 logró terminar la competencia en el último lugar. Este año, y como reconocimiento, la organización del Dakar, decidió retirar el Nº 252 con el que Innocente participaba de la prueba.

Nota: Diario El Litoral



