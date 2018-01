Estigarribia y Encinas ganaron el Torneo Mixto de Beach

La dupla integrada por Melisa Estigarribia y Carlos Encinas ganó el Torneo Mixto de beach vóley que se jugó el último miércoles en la playa del Club de Regatas Corrientes. Gran movida, con mucha diversión y juego.

Organizado por el Curso de Beach Vóley del Club de Regatas Corrientes, al frente de Fátima Quinta, el último miércoles se jugó el Torneo Mixto en la playa de la institución regatense. Un total de diez (10) parejas, distribuidas en dos zonas de cinco, le dieron vida a la competencia que se extendió hasta altas horas de la noche, en un clima de total cordialidad, muy buena onda y alta competencia.



Los cuatro mejores binomios de la competencia pasaron a los cuartos de final, con cruces 1° A vs. 4° B, 2° A vs. 3° B, 2° B vs. 3° A y 1° B vs. 4° A, y desde allí, en partido eliminatorios, jugar las semifinales y la final. En una gran final, la pareja Melisa Estigarribia y Carlos Encinas se quedó con el torneo, en tanto que Carla Estigarribia y Simón Morales quedaron segundos. El tercer escalón del podio fue para Antonella Solari y Francisco Airaldi.



Además, tuvieron una mención especial la dupla Sub 14 integrada por Paloma Giménez y Gabriel “Pulgui” Bernachea, que además de sus dotes de grandes jugadores indoor, desparramaron alegría en la jornada. El torneo fue la antesala perfecta para el torneo de beach vóley que se llevará a cabo este sábado en la playa Arazaty de la costanera sur de la capital correntina, a partir de las 10 horas, y en donde varias duplas regatenses serán de la partida.



