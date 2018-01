Salazar ganó la medalla de bronce en el Nacional

La tercera será la vencida dice el refrán, y el nadador del Club de Regatas Corrientes, Ignacio "Nacho" Salazar (14 años), los confirmó en el tercer día de competencia en el Campeonato Nacional de natación, Cadetes 1 y 2, en Neuquén.

El nadador regatense venía cumpliendo un torneo excelente, con cuatro finales en otras tantas presentaciones, en el natatorio del Centro de Educación Física N°1 (CEF Nº 1) de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Fueron tres cuartos puestos y un quinto, bajando sus marcas. Perfecto. Faltaba el podio, el de la consagración definitiva, al menos para él, y finalmente llegó en los 100 metros estilo Combinado.



En la Eliminatoria por la mañana, "Nacho" Salazar superó el corte con el sexto mejor registro, con un tiempo de 1 minuto, 8 segundos y 28 centésimas; a la espera de la gran final que se llevó a cabo el sábado por la tarde. Fue el momento de gloria para el nadador regatense ya que se quedó con la tercera ubicación, con un registro de 1 minuto, 6 segundos y 47 centésimas; para quedarse con la medalla de bronce.



La final tiene varias connotaciones especiales, y dignas de ser contadas, ya que Salazar bajó su registro histórico, casi en 2 segundos, y quedó sólo a 6 centésimas del segundo, que fue Valentín Simonitti (ARC) con un tiempo de 1 minuto, 6 segundos y 41 centésimas. El ganador de la prueba fue Dante Nicola (TFDM) con un gran tiempo de 1 minuto, 1 segundo y 39 centésimas, para colgarse la presea de oro; en un podio en donde Salazar no ocultó su gran satisfacción por la medalla lograda.



"No fue fácil la jornada", comenzó diciendo el entrenador Leonardo "Leo" Cabral desde Neuquén. "Nacho venía haciendo una gran torneo, con muy buenos tiempos y muy cerca de subirse al podio", siguió remarcando el entrenador de Regatas Corrientes. "La medalla estaba ahí, al alcance de la mano, pero no llegaba y había que tener mucho cuidado para que "Nacho" no se "pinche". La verdad estaba un poco frustrado, así que estuvimos muy cerca de él", añadió Cabral.



"La alegría por la medalla de bronce es indescriptible. Se mando una muy buena final, por una uña no se quedó con la medalla de plata. Así que ahora se sacó la mochila, la presión por subir al podio, y está sumamente contento", finalizó. Cabe señalar que la jornada, para Ignacio Salazar comenzó con la prueba en los 200 metros estilo Mariposa, en donde se quedó con el séptimo mejor registro, con un tiempo de 2 minutos, 30 segundos y 75 centésimas. Con este tiempo, el nadador de Regatas Corrientes quedó como primer suplente de la prueba; lo que habla a las claras de su gran nivel que viene mostrando Salazar en el Nacional que finalizaba el domingo.



