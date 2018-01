Ricardo González se quedó con el Abierto del Sur

El correntino Ricardo González ingresó en la historia grande de uno de los eventos más importantes del golf argentino luego de su gran victoria en el 100º Abierto del Sur, presentado por Macro, que se definió este domingo en el Mar del Plata Golf Club.

“Era una deuda pendiente que tenía ganar en la Catedral del golf argentino y el viernes cuando en la Cena de los campeones veía los nombres de los ganadores y yo no estaba fue un impulso enorme para tratar de entrar en ese círculo exclusivo que es ganar este evento”, fueron las primeras palabras de un emocionado Ricardo González, que alcanzó la diferencia con un birdie en el 16, luego de una lucha mano a mano con Maxi Godoy.



González totalizó 260 golpes (-20), el score más bajo de las últimas diez ediciones del Abierto del Sur. Con el impulso de la gran ronda de 60 golpes que hizo el sábado, González salió confiado a quedarse con la copa y en los primeros nueve hoyos sacó una luz de ventaja con birdies al 6,7 y 9. El campeón perdió un golpe en el 10, pero rápidamente se recuperó con un gran putt en el 11 para tomar dos golpes de ventaja. Pero Godoy respondió de gran forma y acertó en el 12 y 13 para empatar la punta, ante una gran cantidad de público que siguió el grupo final.



La definición encontró un rumbo definido en el hoyo 16 de manera casual. En el tiro al green la pelota de González golpeó la pelota de Godoy que ya estaba en el green y la detuvo a tres metros de la bandera. Allí el correntino anotó el birdie que le dio la ventaja decisiva. “Fue un poco de suerte, pero toda la semana jugué un gran golf y sabía que podía ser mi semana”, explicó el jugador de 47 años. Godoy tuvo chances de empatar la punta en el 17 y 18 pero el putter no lo acompañó esta tarde. “No emboqué nada, me dejé muchas chances y metí muy pocas para la cantidad de oportunidades que me di, pero Ricardo jugó muy bien y es un gran campeón”.



González reconoció lo duro que fue la lucha durante los 18 hoyos. “Sabía que no tenía que relajarme porque Maxi es un gran jugador y muy aguerrido, por eso no me sorprendió que me empatara enseguida cuando tomé dos de ventaja después del 11. La definición la viví con nervios que hace rato que no tenía y finalmente pude festejar”, decía con una sonrisa quien tiene más de treinta títulos en su carrera. “Esto me da mucha confianza para lo que viene, voy a volver a Europa y haber ganado nuevamente me da muchas ganas de competir”, dijo quien tendrá un estatus parcial para el European Tour, donde juega hace veinte años. Entre los aficionados, el cordobés Matías Lezcano se quedó con la Copa La Prensa, con 279 golpes (-1).



