Todo listo para el Máster de Natación en el CTC

Este sábado se realizará en la pileta principal del Corrientes Tennis Club, el Máster de Natación “Dorados del Nordeste”. La competencia comenzará a las 15 hs, siendo el ablande desde las 14 hs.

Las inscripciones tienen un costo de 200 pesos y habrá medallas para todos los participantes. Al finalizar la competencia, se realizará una cena de camaradería. Para consultas e inscripciones, se pueden comunicar enviando un correo electrónico a la dirección dakctes@ hotmail.com.

El ingreso es libre y gratuito para todos los que quieran disfrutar de este deporte. El Corrientes Tennis Club, se encuentra ubicado entre Ayacucho y Artigas de esta ciudad capital.



Pileta libre, clases y colonia en el Tennis Club



El Corrientes Tennis Club continúa en febrero a pleno con la temporada de verano. Para todos los que quieran hacer uso de la pileta libre, se recuerda que el horario habilitado es de 9 a 23, todos los días. Además, existen clases de natación para todas las edades y colonia de vacaciones para más chicos. Para los socios con cuota al día, el uso del natatorio es sin cargo durante todo el verano. Para los no socios mayores de 12 años, por día cuesta $325, por quincena $2.200, por mes $4.100 y la temporada completa $5.700; para los no socios menores de 12 años, el costo diario es de $200, por quincena $1.300, por mes $2.200 y por toda la temporada $3.900.



Tanto niños como adultos pueden optar por clases de natación estándar de una hora en grupos que están divididos en: Niños Nivel 1 (Ambientación), Niños Nivel 2 (Estilo), Adultos y Plantel CTC. Para socios, el valor por mes es de $560 cinco clases por semana, o $455 tres clases por semana, mientras que para los no socios el costo mensual es $800 cinco clases por semana o $650 tres clases por semana. El curso para los niños es por la siesta, de lunes a viernes: desde las 14 hasta las 15 hs las clases de ambientación para los novatos, y desde las 15 hasta las 16 para el grupo más avanzado que ya está aprendiendo estilos. Mientras tanto, los adultos pueden optar por los siguientes cinco turnos de una hora de duración: de 7 a 8, de 8 a 9, de 12 a 13, de 13 a 14, de 21 a 22 o de 22 a 23 hs. También es posible inscribirse a las clases intensivas de natación para niños de 4 a 12 años (edad excluyente). Las mismas tienen tres horas de duración por día y son de lunes a viernes de 9 a 12 hs. Para socios la quincena tiene un precio diferencial de $770 y el mes $1.330, mientras que para los no socios la quincena vale $1.100 y el mes $1.900.

Por otro lado, es posible inscribirse a la colonia de vacaciones, actividad disponible tanto para socios (los cuales gozan un descuento especial) y no socios del club. La colonia está destinada a chicos de 4 a 12 años (edad excluyente). El horario es de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Para socios la quincena cuesta $840 y el mes $1.400, mientras que para no socios la quincena vale $1.200 y el mes $2.000. Hay descuentos para hermanos sobre el costo total: del 10% para dos y 15% para 3 o más. Para consultas pueden llamar al teléfono 0379-4435516 o al 0379-4462760, o acercarse a la secretaría de la institución (Av. Ayacucho y Artigas), de lunes a sábados de 8 a 23 y los domingos de 15 a 21 hs. La única forma de reservar lugares es abonando el valor total en la Secretaría del club (no se reservan turnos telefónicamente).



