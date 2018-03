Nicolás Segurado debió abandonar en Santa Fe

Los dolores provocados por una pubalgia obligaron a que Nicolás Segurado no pueda completar la prueba que se realizó en Santa Fe, el pasado sábado 17, y que sirvió para cerrar el Circuito de Verano de Aguas Abiertas en la Argentina.

“Por una pubalgia de la que me vengo recuperando después de la Santa Fe-Coronda, lesión causada por haber hecho un esfuerzo muy grande con las piernas, no pude completar el recorrido; no sólo por el dolor en la zona sino porque con mi entrenador y mi kinesiólogo coincidimos en que si molestaba la lesión lo mejor era salir del agua para no arriesgar y empeorar la situación”, comentó el nadador correntino, que concluyó en el cuarto lugar del circuito.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes