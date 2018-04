Regatas comienza a competir en el Gran Prix del Taragüí

Hoy comenzará a disputarse en el Club Básquetbol Córdoba el “Gran Prix del Taragüí” de tenis de mesa. Regatas Corrientes dirá presente con un nutrido equipo.

Organizado por la Federación Correntina de Tenis de Mesa (Fectem), este viernes comenzará a disputarse el Grand Prix Taragüí de tenis de mesa, que se realizará en el estadio del Club Córdoba, y será fiscalizada por la Federación Argentina de Tenis de Mesa. Para la competencia, que se prolongará hasta el próximo domingo, la organización dispondrá de 9 canchas para la competencia, 6 DHS (Modelo 2023) y 3 STAG (Modelo 1000DX); además de 3 mesas pre competencia.



REGATAS PRESENTE



El Club de Regatas Corrientes dirá presente en el Gran Prix con un nutrido equipo, que estará compuesto de la siguiente manera:

Mayores: Abdala Hamm, Andrés Verón, Germán Vilte Bosch, y Agustín Rabadán.

Sub 23: Lautaro Troia, y Matías Bilte Bosch.

Sub 18: Facundo Salvatierra, Sebastián Silva, y Fernán Vilte Bosch.

Sub 15: Félix Astorga, y Luciano Galarza.

Sub 13: Nicolás Núñez.

Sub 11: Lautaro Pérez Rico, y Juan Cruz Silva.

Damas Mayores: Silvina Echeverría (Máxi 35).

Damas Maxi 35: Karina Lugo, y Gladis Correa.

Damas Maxi 60 – 70: Edith Pinto, Myrian Giardinieri, y Flavia Dusset.

Maxi 40 – 45: Cayetano Troia.

Maxi 50: Carlos Núñez.

Maxi 55: Hugo Feltan, Roberto Acosta, Alfredo Puga (60), Miguel Vilte, y Nelson Veas (60).



CRONOGRAMA



Las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18 caballeros y damas comenzarán a disputarse el viernes por la mañana y finalizaran el sábado por la mañana. Las categorías sub 23, mayores damas y caballeros y todas las categorías maxis, comenzaran a disputarse sábado a la mañana y finaliza el domingo a la tarde. Cabe señalar que el cronograma es tentativo, ya que luego del cierre de inscripción se confeccionará el horario definitivo



PREMIACION



En tanto la premiación de las categorías menores será el sábado al mediodía; y las categorías mayores y maxis, el domingo por la tarde.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes