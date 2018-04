Regatas apostó fuerte en el Grand Prix “Taragüí”

El Club de Regatas Corrientes, apostando al futuro, dijo presente con una nutrida delegación en el primer Grand Prix de la temporada de tenis de mesa que se llevó a cabo en el Club Córdoba del 6 al 8 de abril último. Grandes logros de los Maxi.

El primer Grand Prix del año de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de abril último en el Club Básquetbol Córdoba; con la presencia de más de 280 competidores, en un torneo de primerísimo nivel. El Club de Regatas Corrientes dijo presente con una nutrida delegación de jóvenes, como así también de Maxi, que nuevamente sacaron a relucir sus dotes de grandes competidores y animadores en eventos de esta naturaleza.

Silvana Echeverría (Damas Mayores), Lautaro Troia (Sub 23), Fernán Vilte Bosch (Sub 18 – Sub 15), Nicolás Núñez (Sub 13), Lautaro Pérez Rico (Sub 11), y Juan Cruz Silva (Sub 11), fueron los más destacados al sortear la fase de grupos y meterse en la llave principal del torneo. En la categoría principal de Damas, Silvina Echeverría llegó hasta cuartos de final en donde cayó ante Lara Méndez (Salta) por 3 set a 0; en tanto Lautaro Troia también se metió en cuartos en donde perdió ante Ignacio Saracho (Salta) 3 a 0.

Por su parte Fernán Vilte Bosch llegó al cuadro principal en dos categorías. En Sub 18 el 16vos. de final le ganó a Franco Leguizamón (Formosa) por 3 a 1, y en octavos cayó ante Luciano Alto (Mendoza) 3 a 0; a la postre campeón de la divisional. Mientras que en Sub 15 perdió en 16vos. de final ante Samir Abraham (Tucumán) por 3 set a 2; en tanto Nicolás Núñez fue eliminado en 16vos. de final ante Matías Vivas (Chaco) por 3 set a 1. También destacar la performance de los más pequeños. Juan Cruz Silva en octavos de final dio cuenta de Matías Zeniquel (Chaco) 3 a 2, para luego caer en cuartos ante Franco Varela (Salta) 3 a 0. Y Lautaro Pérez Rico perdió ante Bautista Tabeni por 3 a 0 en octavos de final.



LOS PODIOS REGATENSES



Damas Maxi 35: 1) Myriam Nuro (Salta), 2) Silvina Echeverría (Corrientes), 3) Carina Zapatero (Jujuy) y Sofía Rocha (Jujuy).

Maxi 60: 1) Flavia Dusset (Corrientes), 2) Myiriam Giardinieri (Corrientes), 3) Edith Zacarías (Corrientes), Ana Ferraris (Chaco).

Maxi 70: 1) Flavia Dusset (Corrientes), 2) Edith Zacarías (Corrientes), Myriam Giardinieri (Corrientes), Ana Ferraris (Chaco).

Caballeros Maxi 55: 1) Alfredo Puga (Corrientes), 2) Jorge Roldán (Salta), 3) Arturo Palacio (Corrientes), Leonardo Fragapane (Bs As.).

Caballeros Maxi 60: 1) Arturo Palacio (Corrientes), 2) Leonardo Fragapane (Bs. As.), 3) Nelson Veas Oyarso (Corrientes), Alfredo Puga (Corrientes).



