Fecha confirmada para el lanzamiento de los Juegos Correntinos

La Se­cre­ta­ría de De­por­tes de la Pro­vin­cia ini­ció el tra­ba­jo or­ga­ni­za­ti­vo re­fe­ri­do a los “Jue­gos Co­rren­ti­nos 2018”, com­pe­ten­cia cla­si­fi­ca­to­ria a los Na­cio­na­les Evi­ta. El ac­to de lan­za­mien­to es­tá pre­vis­to pa­ra el miér­co­les 18 de abril, a las 10 en el Sa­lón Ama­ri­llo de Ca­sa de Go­bier­no.

Los “Jue­gos Co­rren­ti­nos 2018” abar­ca­rán las 72 co­mu­nas de la Pro­vin­cia, lle­gan­do a una par­ti­ci­pa­ción es­ti­ma­da de 80.000 per­so­nas; cons­ti­tu­yen­do un pro­gra­ma or­ga­ni­za­do y di­ri­gi­do por la Se­cre­ta­ría de De­por­tes a car­go de Jor­ge Te­rri­le. Se tra­ba­ja­rá en co­or­di­na­ción con el Mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción, a tra­vés de la Di­rec­ción Ge­ne­ral de Edu­ca­ción Fí­si­ca, vin­cu­lán­do­se con el pro­gra­ma na­cio­nal: “Jue­gos Na­cio­na­les Evi­ta 2018”. Los “Jue­gos Co­rren­ti­nos 2018” es­tán des­ti­na­dos a ni­ños, jó­ve­nes, adul­tos, de am­bos se­xos de to­dos los ni­ve­les so­cia­les. Tam­bién in­clu­yen los de­por­tes adap­ta­dos.



La com­pe­ten­cia pro­vin­cial se di­vi­di­rá en 6 zo­nas ge­o­grá­fi­cas de­por­ti­vas, con el pro­pó­si­to de lo­grar efi­cien­cia en su im­ple­men­ta­ción, de­sig­nan­do un co­or­di­na­dor por zo­na a car­go del de­sa­rro­llo ope­ra­ti­vo y la fis­ca­li­za­ción de los Jue­gos en sus di­fe­ren­tes ins­tan­cias. Los “Jue­gos Co­rren­ti­nos 2018” se lle­va­rán a ca­bo en 5 eta­pas de­por­ti­vas: Lo­cal, Sub­zo­nal, Zo­nal, Pro­vin­cial y Na­cio­nal, te­nien­do en cuen­ta un ca­len­da­rio de­por­ti­vo de abril a no­viem­bre del año en cur­so. La ins­tan­cia na­cio­nal pa­ra ju­ve­ni­les con­ven­cio­na­les se de­sa­rro­lla­rá en Mar del Pla­ta del 22 al 27 de oc­tu­bre.



La ins­tan­cia de Adul­tos Ma­yo­res ten­drá co­mo epi­cen­tro la ciu­dad de San Car­los de Ba­ri­lo­che, Río Ne­gro, del 9 al 13 de no­viem­bre. Y la eta­pa pa­ra Atle­tas en De­por­tes Adap­ta­dos que se re­a­li­za­rá en el Par­que Olím­pi­co de la Ciu­dad de Bue­nos Ai­res (CA­BA) del 21 al 26 de no­viem­bre. Es­te año, los Jue­gos Cul­tu­ra­les “no for­ma­rán par­te del pro­gra­ma na­cio­nal Jue­gos Evi­ta”. Ade­más “to­das las dis­ci­pli­nas de­por­ti­vas se­rán de mo­da­li­dad co­mu­ni­ta­ria”. En cuan­to a con­for­ma­ción de las ca­te­go­rí­as, pa­ra es­te año se re­pro­gra­mó de la si­guien­te for­ma: Ju­ve­ni­les: Sub14, Sub15, Sub16 y Sub17. Adul­tos ma­yo­res: ma­yo­res de 60 años. Atle­tas Adap­ta­dos: Sub14, Sub16 y Sub18 se­gún la mo­da­li­dad y gra­dos de dis­ca­pa­ci­dad.



Los de­por­tes del 2018 son:



Dis­ci­pli­nas ju­ve­ni­les: acua­tlón, aje­drez, atle­tis­mo, bád­min­ton, bás­quet 3 vs 3, bás­quet 5 vs 5, bo­xe­o, ca­no­ta­je, ces­to­ball, ci­clis­mo, ci­clis­mo de mon­ta­ña, es­gri­ma, fút­bol 11, fút­bol 7, gim­na­sia ar­tís­ti­ca, gim­na­sia rít­mi­ca, hand­ball, hoc­key, ju­do, ka­ra­te, le­van­ta­mien­to olím­pi­co, lu­cha gre­co­rro­ma­na, lu­cha li­bre, na­ta­ción ar­tís­ti­ca, na­ta­ción, op­ti­mist, pa­tín ar­tís­ti­co, pe­lo­ta pa­le­ta, rugby, ta­ek­won­do, te­nis de me­sa, ti­ro, vo­lei­bol, vo­lei­bol de pla­ya. Dis­ci­pli­nas de Adul­tos Ma­yo­res: aje­drez, new­com, orien­ta­ción, pad­dle, sa­po, te­jo, te­nis de me­sa. De­por­tes Adap­ta­dos: atle­tis­mo adap­ta­do, bás­quet 3 vs 3 adap­ta­do, boc­cia, fút­bol PC, go­all­ball, na­ta­ción y te­nis de me­sa.



