Cristina Greve se alista para el Panamericano

La campeona Sudamericana y Nacional llegó a Corrientes para disfrutar de las vacaciones, pese a lo cual se hizo un tiempo para estar en el velódromo capitalino mientras prepara su próxima competencia internacional, que será durante el mes de agosto en México.

Mientras disfruta de las vacaciones de invierno en su Corrientes natal, Cristina Greve se hace lugar para subirse a un bicicleta y también competir. Así lo hizo ayer durante la primera fecha del Campeonato Correntino de Pista que se disputó en el velódromo Oñaní Porá. “Vine a pasar las vacaciones pero siempre que haya una competencia me gusta aprovechar y correr, además de compartir con mi familia y la gente de Corrientes que tanto me dio”, comentó la múltiple campeona nacional.

Greve aprovecha el receso que tiene en el Profesorado de Educación Física que está estudiando en Villa María, Córdoba, para estar con su familia aunque la preparación deportiva no se detiene porque se acercan nuevos desafíos donde, “como siempre, yo apunto a hacer podio”, sentenció. La ciclista correntina, relató cuáles serán sus próximas competencias. “A fines de agosto estaré en el Panamericano de Pista en Toluca. Ese será el próximo objetivo. En México voy a correr en la Omnium, la Madison, que fue la carrera donde logramos medalla con Maribel Medina en Bolivia, y alguna otra prueba individual que decida el cuerpo técnico. Después llegará el Campeonato Nacional que será a fines de septiembre”.



Antes de viajar a México, Greve volverá a Corrientes el 18 de agosto dado que será una de las portadora de la llama olímpica de los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 que visitará la capital provincial. El 2018 es una temporada especial para la deportista correntina, dado que después de estar a un paso de dejar la actividad, decidió continuar con el ciclismo y logró dos medallas en los Juegos Odesur que se desarrollaron en Cochabamba.



“Lo dije un montón de veces el año pasado, estuve a punto de dejar el ciclismo pero tomé la decisión de seguir y comencé a prepararme para los Juegos Odesur. Me mentalicé para esa competencia donde apunté a conseguir una medalla. Realicé la preparación correspondiente, como siempre lo hago pero con otra mentalidad, recuperé las buenas sensaciones, me sentí muy bien y no tengo dudas que eso contribuyó a que consiga subir a los podios”.



Juegos Odesur



En Cochabamba, Bolivia, durante el mes de junio, Greve consiguió el primer puesto en la prueba de Omnium (ganó las modalidades scratch y carrera por tiempo, y además fue tercera en las carreras de eliminación y por puntos). En tanto que junto a la sanjuanina Maribel Medina (19 años) fue tercera en Madison. Con respecto a las competencias en el velódromo boliviano, Greve relató en el programa “Era por abajo” de Radio Unne: “En un principio habíamos realizado una estrategia de llegar entre las tres o cuatro primeras a la carrera por puntos para mantenernos con posibilidades. Claro que la competencia se fue dando todo a mi favor desde un primer momento, aproveché eso. Después cambiamos la planificación y nos hicimos cargo de la última prueba desde la misma largada”.



En tanto que sobre la prueba Madison o Americana que se agregó recientemente al programa sudamericano, sostuvo: “Fue la primera vez que la Argentina presentó una pareja en esa modalidad. Para nosotros era todo un desafío porque también debutamos junto a Maribel en esta especialidad. En San Juan hicimos la preparación porque se trata de una carrera muy técnica. Hay que tener automatizadas varias cosas que sólo se dan con muchas competencias. Nuestra poca experiencia nos complicó un poco, haya muchas cosas por pulir, pero logramos quedar entre las tres mejores”. El balance fue claramente positivo aunque reconoció que “me fue mejor de lo esperado. Venía con muchas ganas en la preparación”. Por último agregó: “Volví a disfrutar con el ciclismo y las dos medallas motivan para lo que viene”.



Fuente: Diario El Litoral



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes