Regatas retuvo la “Copa Funakoshi” en Posadas

El equipo de karate del Club de Regatas Corrientes repitió lauros en la XIII edición de la “Copa Funakoshi”; Torneo Internacional Inter Dojos – Interfederativo que se llevó a cabo el último fin de semana en Posadas, Misiones. El Sensei Nicolás Barrios Baranda tuvo una actuación consagratoria.

La “Copa Funakoshi” de karate, que se llevó a cabo en el polideportivo municipal “Finito” Gehrmann de la capital misionera, vio consumar una actuación superlativa de la delegación regatense pulverizando logros y hazañas. Así Nicolás Barrios Baranda se consagró campeón en kata y en kumite, logrando dos copas Challenger; en tanto Agustín Zalazar fue subcampeón en kata y en kumite; pendiendo la final de kumite precisamente ante Barrios Baranda en una definición sumamente apretada y pareja. En tanto que Agustín Zalazar, Joaquín Barrios Baranda (cuarto puesto kata) y Nicolás Barrios Baranda se consagraron campeones por equipo en kumite y sub campeones en kata; cerrando una jornada memorable y la tercer Copa Challenger para la institución.



MAS RESULTADOS



En tanto, Ramiro Solís fue tercero en kata, Manuel Couceiro fue sub campeón en kumite y tercero en kata, Máximo Taborda fue campeón en kata y tercero en kumite, y Luciana Simón fue sub campeona en kata y en kumite. Por su parte Joaquín Vallejos fue sub campeón en kumite y en kata por equipo; Jeremías Ortiz Jeremías fue sub campeón en kata y en kumite; y Federica Couceiro fue cuarto puesto en Kata.



LOS INFANTILES



En la categoría Infantiles, en tanto, los más pequeños no quisieron ser menos que los mayores, y Valentín Cian y Maximiliano Arana ganaron en kata exhibición blancos infantiles. Por su parte Mía García fue subcampeona en kata, Abril Telias Milne fue campeona en kata y tercera en kumite; y Bianca Santarossa fue campeona en kata y sub campeona en kumite.



En tanto, por equipos, Mía García, Abril Telias Milne, y Bianca Santarossa fueron sub campeonas en kata femenino infantil. Por último, Sebastián Ale Andersen fue tercero en kumite, Santiago Baranda tercero en kumite ; y por equipo Santiago y Sebastián Ale Andersen, y Santiago Baranda fueron terceros en kata en infantil masculino.



