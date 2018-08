Regatas estará presente en el Provincial Sub 17

Este sábado y domingo en la ciudad de Corrientes se jugará el Torneo Provincial de Vóleibol, categoría Sub 17 masculino y femenino, en donde el Club de Regatas Corrientes dirá presente con un equipo en cada categoría.

Organizado por la Federación Correntina de Vóleibol, este fin de semana en la ciudad de Corrientes, se jugará el Torneo Provincial, reservado para la categoría Sub 17, rama masculina y femenina. De esta manera la Federación Correntina de Vóleibol le da continuidad a las competencias provinciales, que se iniciará con el torneo Sub 15 y continuará con el Sub 13, siempre en ambas ramas. De la competencia será de la partida el Club de Regatas Corrientes, con dos equipos. El masculino bajo la conducción técnica de Maximiliano Ledesma, y el femenino conducido por Pablo Verdún.



SEDES



La competencia se jugará en el Centro de Educación Física N° 17 (ex Regional), la rama masculina, y el Alvear, la rama femenina; en una competencia que comenzará a las 9 horas, cada jornada.



PARTICIPANTES



El Provincial, en la rama masculina, contará con la participación de los clubes Guaraní (Paso de los Libres), Tiro Federal (Mercedes), Comunicaciones (Mercedes), Juventud Unida (Goya), Empedrado, CEF 13 (San Luis), y Regatas Corrientes. En la rama femenina, en tanto, los clubes participantes serán San Martín de Corrientes (con dos equipos), AGDA (Goya), Guaraní (Libres), CEF 2 (Virasoro), CEF 13 (San Luis) y Regatas Corrientes.



