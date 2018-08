Ariel Ibarra: "Siento que puedo ir por más"

Los campeones de taekwondo Ariel "Duende" Ibarra y Pablo Adén regresaron a Corrientes el martes y fueron recibidos con una caravana, que los paseó por la ciudad en autobomba.

Ambos expresaron su orgullo de representar al país en un torneo mundial y repetir lauros similares que ya obtuvieron en el exterior. Ambos se coronaron en el World Championship Argentina Buenos Aires 2018, desarrollado en Tecnópolis, del 1 al 5 de agosto. Adén se convirtió en bicampeón mundial en Buenos Aires al repetir el título que había logrado en Inglaterra 2016, mientras que Ibarra ya había alcanzado este galardón en Italia 2014 e Inglaterra 2016, convirtiéndose ahora en tricampeón mundial.

Ambos, junto a Tomás Arce, que obtuvo el 4º puesto en este certamen, arribaron este martes a las 13.30 al aeropuerto Piragine Niveyro, donde los esperaban un grupo de familiares y alumnos. Tras los primeros saludos, los tres subieron a una autobomba preparada especialmente para recorrer las avenidas de la ciudad, seguidos por una caravana de autos que tuvo como destino final el gimnasio “Guerreros” en Yrigoyen 2049.

Ariel "Duende" Ibarra, no dudó en afirmar que aún tiene mucho para dar y que ya se planteó nuevos desafíos para lo que resta del año. "Tengo pautadas peleas para lo que queda del año en distintas artes marciales, como full contact y MMA (Artes Marciales Mixtas), algunas van a ser en Corrientes y otra en Brasil. La verdad es que estoy muy contento y sigo entrenando para estar preparado para cada oportunidad que aparezca. Por eso les digo a todos los que están conmigo en mi gimnasio "Guerreros", que hay que entrenar siempre para estar bien preparado ante una oportunidad que aparezca", indicó.

Acerca de su reciente coronación en el World Championship Argentina 2018, y el recibimiento en su ciudad, Ibarra expresó: "Siempre es especial el regreso, diferente, y en este caso el recibimiento en mi ciudad tuvo todo lo que tenía que tener". "Recorrí el mundo con este deporte, y todavía tengo mucho para dar, no voy a parar. Mi cuerpo me lo pide y me recupero de las lesiones muy rápido. Tengo 65 por ciento de mi cuerpo fracturado, en diferentes lugares. Tengo los empeines rotos, el peroné fracturado, las costillas flotantes y otras superiores también fracturadas, desprendimiento de músculos y desgarros, pero igual siempre seguí adelante con un equipo súper profesional detrás de mí", contó.

Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes