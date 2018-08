Arranca el Torneo Provincial Sub 17

Este fin de semana en la ciudad de Corrientes se jugará el Torneo Provincial de Voleibol, categoría Sub 17 femenino y masculino, en donde el Club de Regatas Corrientes debutará a las 9 y 15 horas ante San Martín 2 y CEF N° 13, respectivamente.

Organizado por la Federación Correntina de Vóleibol, este fin de semana en la ciudad de Corrientes, se jugará el Torneo Provincial, reservado para la categoría Sub 17, rama masculina y femenina. El Provincial Sub 17, tras los éxitos en las categorías Sub 15 y Sub 13, se jugará en las instalaciones del Centro de Educación Física N° 17 (ex colegio Regional) y en el Club Alvear. De la competencia, con dos equipos, dirá presente el Club de Regatas Corrientes, bajo la conducción técnica de Pablo Verdún, en femenino, y Maximiliano Ledesma, en masculino.



LAS ZONAS



El Provincial, en la rama masculina, contará con la participación de los clubes Guaraní (Paso de los Libres), Comunicaciones (Mercedes), Juventud Unida (Goya), y Tape Apo (Empedrado) zona “A”. En tanto en la zona “B” jugarán Tiro Federal (Mercedes), CEF 13 (San Luis), y Regatas Corrientes zona “B”. Será todos contra todos a una rueda, y los dos primeros jugarán las semifinales, en forma cruzada, y los ganadores la final.



En la rama femenina, en tanto, los clubes participantes serán San Martín de Corrientes 2, CEF 2 (Virasoro), CEF 13 (San Luis) y Regatas Corrientes, que integrarán el grupo “A” de la competencia. Mientras que en la zona “B” jugarán San Martín de Corrientes 1, AGDA (Goya), y Guaraní (Libres). Será todos contra todos a una rueda, y los dos primeros jugarán las semifinales, en forma cruzada, y los ganadores la final.



FIXTURE FEMENINO



Sábado 11/08 (Club Alvear): 9.00 hs. San Martín 2 vs. Regatas Corrientes, 10.00 hs. CEF N° 2 vs. CEF N° 13, 11.00 hs. AGDA vs. Guaraní, 12.00 hs. San Martín 2 vs. CEF N° 2, 14.00 hs. Regatas Corrientes vs. CEF N° 13, 15.00 hs. Guaraní vs. San Martín 1, 16.00 hs. San Martín 2 vs. CEF N° 13, 17.00 hs. CEF N° 2 vs. Regatas Corrientes, y 18.00 hs. AGDA vs. San Martín 1.

Domingo 12/08 (Club Alvear): 9.30 hs. Semifinal 1° A vs. 2° B, 10.30 hs. Semifinal 1° B vs. 2° A, 11.30 3° A vs. 3° B. 14.00 hs. Tercer puesto Femenino, 15.00 hs. Tercer puesto Masculino.



FIXTURE MASCULINO



Sábado 11/08 (CEF N° 17 – Ex Regional): 9.00 hs. Guaraní vs. Comunicaciones, 10.00 hs. Juventud Unida vs. Tape Apo, 11.00 hs. Tiro Federal vs. CEF N° 13, 12.00 hs. Guaraní vs. Juventud Unida, 14.00 hs. Comunicaciones vs. Tape Apo, 15.00 hs. CEF N° 13 vs. Regatas Corrientes, 16.00 hs. Guaraní vs. Tape Apo, 17.00 hs. Juventud Unida vs. Comunicaciones, y 18.00 hs. Regatas Corrientes vs. Tiro Federal.

Domingo 12/08 (CEF N° 17 – Ex Regional): 9.30 hs. Semifinal 1° A vs. 2° B, 10.30 hs. Semifinal 1° B vs. 2° A, 11.30 3° A vs. 3° B. 16.00 hs. Final Femenino, 17.00 hs. Final Masculino.



