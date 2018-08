Terrile encabezó reunión general de coordinación

De cara al inicio de las etapas “Provinciales” de los “Juegos Correntinos 2018”, programado a partir del próximo 25 de agosto, el Secretario de Deportes, Jorge Terrile, encabezó este martes una reunión ampliada con los coordinadores de zona de la Provincia.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la cartera deportiva provincial, con la participación de los coordinadores: Roberto Gamarra (Zona 1). Daniel Ojeda (Zona2). Mario Ortoski (Zona 3). Germán Centurión (Zona 4). Ricardo Lagraña (Zona 5). Bárbara Gatica (Zona 6). Y Ramón Riquelme (Coordinador General).



En dicha ocasión, se abordaron temas que hacen al funcionamiento de las competencias en cada punto de la geografía provincial. Desarrollo operativo de coordinación por zona. Fiscalización reglamentaria en sus diferentes instancias con el objetivo de “asegurar el éxito de las etapas provinciales”, teniendo en cuenta la magnitud del evento en sus más de 40 disciplinas.



Cabe destacar el fuerte apoyo económico a estos juegos por parte del Gobierno de la Provincia, sumado al trabajo articulado con las 72 comunas. “Para la gestión del Doctor Gustavo Valdés, el Deporte es Política de Estado”, resaltó el Secretario de Deportes, Jorge Terrile al finalizar el encuentro.



De los Provinciales de los “Juegos Correntinos 2018” saldrán los clasificados a la instancia nacional, para las categorías juveniles convencionales en Mar del Plata del 22 al 27 de octubre. La instancia de Adultos Mayores tendrá como epicentro la ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro, del 9 al 13 de noviembre. Y la etapa para Atletas en Deportes Adaptados que se realizará en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. (C.A.B.A) del 21 al 26 de noviembre.



Deportes 2018



Disciplinas juveniles: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3 vs 3, Básquet 5 vs 5, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 11, Fútbol 7, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Grecorromana, Lucha Libre, Natación Artística, Natación, Optimist, Patín Artístico, Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tiro, Voleibol, Voleibol de Playa.

Disciplinas de Adultos Mayores: Ajedrez, Newcom, Orientación, Paddle, Sapo, Tejo, Tenis de Mesa. Deportes Adaptados: Atletismo Adaptado, Básquet 3 vs 3 Adaptado, Boccia, Fútbol PC, Goallball, Natación Adaptada, Tenis de Mesa Adaptado.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes