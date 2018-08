Maier: "Momento lindo y emocionante, esto significa mucho"

El lu­cha­dor co­rren­ti­no Yu­ri Maier (29 años), ac­tual di­ri­gen­te olím­pi­co que ha lo­gra­do múl­ti­ples tí­tu­los in­ter­na­cio­na­les re­pre­sen­tan­do a su pa­ís y de for­ma pro­fe­sio­nal.

“Mo­men­to lin­do y emo­cio­nan­te. Me ofre­cie­ron ha­cer el re­le­vo en Bue­nos Ai­res, pe­ro de­sis­tí, por­que qui­se ha­cer­lo en Co­rrien­tes. Es­to sig­ni­fi­ca mu­cho, más allá de los va­lo­res, lo di­go por mi dis­ci­pli­na, que jun­to al atle­tis­mo, es uno de los de­por­tes fun­da­do­res del olim­pis­mo”, di­jo.

Y agre­gó: “Es una sen­sa­ción muy lin­da. Me pa­san mu­chas co­sas por la ca­be­za, sin du­das to­do lo bue­no y lo ma­lo que uno vi­vió en tan­tos años de ca­rre­ra de­por­ti­va”. Re­ti­ra­do por las con­ti­nuas le­sio­nes, ayer cum­plió uno de sus sue­ños: “Ver a mis abue­los, mis tí­os y al res­to de mi fa­mi­lia fue muy lin­do. Ven­go com­pi­tien­do afue­ra de la pro­vin­cia des­de muy chi­co y, por ese la­do, ser aga­sa­ja­do con es­to en la pro­vin­cia de uno es in­cre­í­ble”.



Los ausentes



Siem­pre se ha­bló de la efi­ca­cia del de­por­te co­rren­ti­no en los Jue­gos Olím­pi­cos. De las cin­co edi­cio­nes en las que par­ti­ci­pó Car­los Es­pí­no­la y se lle­vó cua­tro pre­se­as, has­ta la pri­me­ra do­ra­da en el his­to­rial de la pro­vin­cia que lle­gó de la ma­no de Se­bas­tián Cris­ma­nich, en Lon­dres 2012. Últi­ma me­da­lla y úl­ti­ma pre­sen­cia de Co­rrien­tes en la ci­ta de los “cin­co ani­llos”.



Y jus­ta­men­te “Se­ba” Cris­ma­nich fue ayer uno de los au­sen­tes más des­ta­ca­dos. La pre­sen­cia del ta­ek­won­dis­ta de oro no pu­do dar­se de­bi­do a va­rios com­pro­mi­sos pac­ta­dos de an­te­ma­no. Pe­ro, ade­más, el me­nor de los her­ma­nos Cris­ma­nich ya por­tó la an­tor­cha dí­as atrás en Bue­nos Ai­res, cuan­do la lla­ma lle­gó al pa­ís y dio cuen­ta del pro­to­co­lo ce­rra­do con el que cuen­tan es­tas or­ga­ni­za­cio­nes olím­pi­cas de no re­pe­tir re­le­vis­ta en un mis­mo tour. De to­das ma­ne­ras, “Se­ba” ya ha­bía por­ta­do la an­tor­cha en la pre­via de Río de Ja­nei­ro 2016, cuan­do tras­la­dó por va­rios me­tros a es­te sím­bo­lo en la ciu­dad de Flo­ria­no­po­lis. Su lu­gar es­tu­vo re­pre­sen­ta­do ayer por su her­ma­no ma­yor, Mau­ro.



Otro de los que pu­do ha­ber es­ta­do pre­sen­te fue el bas­quet­bo­lis­ta go­ya­no Fe­de­ri­co Kam­me­richs, a quien la or­ga­ni­za­ción ad­mi­tió con­tac­tar, pe­ro que no lle­gó a ser pro­ta­go­nis­ta. “Fe­de” ac­tuó en dos Jue­gos Olím­pi­cos (Bei­jing 2008 y Lon­dres 2012) y al­can­zó el bron­ce en la ci­ta en Chi­na. Por otra par­te, Ma­ría Inés Es­pí­no­la (Bar­ce­lo­na 1992) es­tu­vo co­mo in­vi­ta­da, pe­ro no fue re­le­vis­ta. Ade­más, no pu­die­ron con­tac­tar al fut­bo­lis­ta go­ya­no Pe­dro Mon­zón (Seul 1988) y en el mar­co de los Jue­gos de la Ju­ven­tud, no se tu­vo en cuen­ta al ju­do­ca co­rren­ti­no Bru­no Vi­llal­ba, el pri­me­ro de los de­por­tis­tas de es­tas tie­rras en par­ti­ci­par de es­ta ci­ta ju­ve­nil, en la edi­ción de Sin­ga­pur 2010.



