Gran arranque de Regatas en el Torneo Oficial 2018

Con sendos triunfos ante El Tala y Córdoba, los equipos de Mayores “A” y “B” del Club de Regatas Corrientes arrancaron el Torneo Oficial 2018 de la Federación Correntina de Cestoball.

Tras un gran Torneo Apertura 2018, siempre bajo la organización de la Federación Correntina de Cestoball, los equipos Mayores “A” y “B” del Club de Regatas Corrientes comenzaron con el pie derecho el Torneo Oficial 2018. En su primer performance, el equipo “A”, dirigido por la entrenadora “Romy” Romero, venció al El Tala por 73 a 42; en tanto que el equipo “B” dio cuenta del Club Básquetbol Córdoba por 2 a 0.



Cabe señalar que el Oficial 2018 de Mayores lo disputarán Boca Unidos, Hércules, Unión Arroyito, Alvear, San Martín, El Tala, Deportivo Juventus, y el representativo de Regatas Corrientes. En tanto que en la categoría Sub 17 “B”, Regatas Corrientes superó a Córdoba por 89 a 6; mientras que en Sub 14, Regatas Corrientes “B” perdió ante Hércules por 10 a 40; en tanto en las restantes categorías no debutó. De esta manera la Federación Correntina de Cestoball le da continuidad a la temporada 2018, que arrancó con el Torneo Apertura, las Ligas Nacionales de Clubes, y la presentación de los Seleccionados Correntinos en los Argentinos.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes