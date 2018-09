Terrile: "El gobierno ayuda no solventa las campañas"

El secretario de Deportes de la provincia sostuvo igualmente "el estado seguirá dando su apoyo a todos los clubes que estén en regla".

La situación económica de los clubes, derivada en aspectos deportivos pobres en algunos casos (descensos de Boca Unidos al Federal A, Deportivo Mandiyu a la Lia Regional Amateur) y la estampida del dólar que provoca reveer la situación de los jugadores extranjeros (Regatas, San Martín y Comunicaciones en la Liga Nacional), ha llevado a una encrucijada a los clubes, que siguen necesitando del apoyo financiero estatal. Incluso Boca Unidos hasta evalúa firmemente la posibilidad de dejar de participar con sus divisiones juveniles en AFA.



Por ello el Secretario de Deportes de la Provincia Jorge Terrile se refirió a ello, trazando una cruda realidad. "Las instituciones se manejan de manera independiente del estado, pero el estado colabora permanentemente a través de Lotería Correntina con todos los clubes de la provincia que están en regla, más en el caso de Boca Unidos que está en el torneo Federal, lastimosamente descendió de categoría. El contador Schweizer se reunión conmigo, hablamos de una cuestión presupuestaria, pero bueno muchas veces los tiempos que maneja el señor gobernador, que tenemos que entender que su única prioridad no son los clubes federados, no son los que tienen los dirigentes, entonces a veces hay que ver que por esta compleja situación que atraviesa el país hace todo mas difícil. Esto no significa que la provincia va a dejar de ayudar a los clubes, lo que hay que entender es que el gobierno de la provincia ayuda y colabora con el deporte, pero no se puede hacer cargo de toda la cuestión presupuestaria de todos los clubes que decidan participar en algún torneo".



Obviamente habrá una disminución en los aportes a las instituciones, aunque Terrile se apuró en aclarar "no se si va a mermar los montos, es algo que lo resolverá el gobernador, no es que hay decisión de bajar lo que se daba. Modestamente entiendo que el gobierno ayuda no solventa las campañas, no pueda hacerce cargo del 80, 90 o 100 % de los costos de cada club, porque sino el gobierno trabajaría nada más para el deporte". Y agregó "los clubes necesitan la ayuda del gobierno, Boca Unidos tenía un presupuesto mensual en la B Nacional, pero ahora lógicamente hay que bajarlo.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes