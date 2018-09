Cristian Molina es el nuevo campeón sudamericano

En San Luis del Palmar comenzó a soñar con este objetivo y lo alcanzó en un torneo realizado en Paraguay. Con 38 años, es el titular continental en la categoría Senior.

Cristian Molina tiene 38 y nació en Buenos Aires, pero hace más de dos décadas vive en nuestra ciudad y pasó buena parte de su infancia en San Luis del Palmar, de donde son oriundos sus padres: “Soy más correntino que el yacaré”, aclaró. Desde joven se interesó por la actividad vinculada al fisicoculturismo, en la que se desenvuelve hace 20 años. En la jornada de ayer se alzó con el título sudamericano en la categoría “Senior” de esta disciplina en un torneo realizado en Asunción del Paraguay: “Fue una competencia reñida, gracias a Dios se me dio. Me tocó participar en una de las ramas más poblada del sudamericano y pude vencer entre los 17 atletas que la integraron. Es un gran logro porque hace muchos años nuestro país no obtenía un primer lugar en esta categoría específica”, explicó Molina.



En la competencia, participaron delegaciones de nuestro país y otras naciones limítrofes como Colombia, Chile, Ecuador Brasil y Colombia. En su extensa trayectoria, el competidor viajó por buena parte del mundo: “Estuve en Estados Unidos y Londres participando de otros torneos similares. Ya estuve en más de 60 torneos en 20 años, gané más de seis veces el campeonato argentino y conseguí muchos logros a nivel personal. Nadie me da un peso en esto ni me pagaron nada. Todo siempre lo conseguí solo”, explica al respecto.



Al ser consultado sobre la clave para mantenerse a través del tiempo y rendir en el alto nivel de fisicoculturismo, Molina señaló: “Es muy personal, es necesario entrenar todo el año y hacer dieta durante al menos seis meses para mantenerse en óptimas condiciones. Además, de entrenar todos los días y hacer cardio en ayunas y pasar un buen tiempo en el gimnasio. Son necesarios mínimo tres meses de preparación para estar a pleno y en gran forma”.



Fuente: Diario Epoca



