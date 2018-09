Gran actuación de Regatas en el Circuito Juvenil

Alumnos de la Escuela de Beach Voley del Club de Regatas Corrientes, el pasado fin de semana con bajísimas temperaturas, tuvieron una destacadísima actuación en el Circuito Provincial Juvenil de Beach Voley, en la ciudad de Resistencia.

En las canchas de Beach Voley del Polideportivo Jaime Zapata de la ciudad de Resistencia, se realizó el último fin de semana, en medio de una llovizna persistente y mucho frío, la primera etapa del Circuito Provincial Juvenil de Beach Voley. La misma estuvo reservada a dos ramas, masculino y femenino, en las categoría sub 16 y sub 18, y está organizado de manera conjunta con el Instituto del Deporte Chaqueño y la Federación Chaqueña de Voley.



De la competencia fueron de la partida alumnos de la Escuela de Beach Voley del Club de Regatas Corrientes, a cargo de Fátima Quintana, con dos duplas en la categoría Sub 16 y una en la Sub 18. En la categoría Sub 16 masculino, Santino Boetto y Lisandro Pérez Troia quedaron segundos, al perder la final con la dupla local Escobar – Baldovino. Mientras que en la rama femenina Renata Sandoval y Araceli Borlicher finalizaron terceras. En tanto que en la competitiva categoría Sub 18 femenino, Carla Estigarribia y Lara Morales quedaron en segundo lugar, tras caer en la final con la pareja Duarte – Duarte, que también se quedó con el uno en la Sub 16.



TODOS LOS PODIOS

Sub 16 Femenino: 1) Duarte – Duarte, 2) Fernández – Maidana, y 3) Borlicher – Sandoval.

Sub 16 Masculino: 1) Escobar – Baldovino, 2) Boetto – Pérez Troia, y 3) Ojeda – Gaete.

Sub 18 Masculino: 1) Arriola – Zeniquel, 2) Correa – Brites, y 3) Escobar – Baldovino.

Sub 18 Femenino: 1) Duarte – Duarte, 2) Estigarribia – Morales, y 3) Vallejos – Brites.



