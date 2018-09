Tercera etapa para los Juegos Correntinos

Organizada por la Secretaría de Deportes de la Provincia, este fin de semana se desarrollará la tercera etapa de competencia de los Juegos Correntinos 2018.

La actividad está programada para el sábado y el domingo, con la fase Provincial de las disciplinas: fútbol femenino y masculino (Sub-14), vóley femenino y masculino (Sub-15), básquet 5 vs 5 femenino y masculino (U15), básquet 3 vs 3 femenino (U14) y vóley de playa femenino y masculino (Sub-14). La actividad se iniciará a las 8 de la jornada sabatina, extendiéndose hasta la tarde, en tanto que el domingo se competirá hasta el mediodía.

El fútbol femenino y masculino (Sub-14) se jugará en el predio de Boca Unidos por la ruta 12. Vóley femenino (Sub-15) en el Gimnasio Pedro Ferré, de la Secretaría de Deportes. Vóley masculino (Sub-15) en el Club San Martín. Básquet 5 vs 5 Femenino (U15) y básquet 3 vs 3 (U14) Femenino: en el Club 1536 Viviendas. Básquet 5 vs 5 Masculino (U15) en el Club Sportivo (9 de Julio y Buenos Aires). Vóley de playa masculino y femenino (Sub-14), en la playa Arazaty.

En el salón auditorio del Hogar Escuela, el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, será el encargado de recibir a las delegaciones participantes. En el Hogar Escuela se alojarán las de fútbol masculino y femenino, y básquet 3 vs 3 femenino. En la Secretaría de Deportes, vóley masculino y femenino, y vóley de playa masculino y femenino; y en la Escuela de Cadetes de Policía, básquet masculino. En el CEF Nº 1, el básquet femenino.



“Duelo de arqueros”, un evento de jerarquización



“Duelo de arqueros”, una modalidad que gana espacios a nivel mundial, tendrá una doble jornada en esta capital. Con la organización de la Escuela de Entrenamiento y Formativa de Arqueros de Fútbol (Edefa), bajo las órdenes del ex guardametas Lucas Vallarino, el evento se realizará el 10 y 11 de noviembre en el Club Boca Unidos.



La actividad cuenta con cupos limitados para las categorías Mayores Profesionales, Infantiles, Juveniles, Cadetes, Mayores y Mayores interprofesionales.

Duelos de arqueros “es un evento que se viene realizando en otras partes del mundo y en esta oportunidad se invitará a los mejores arqueros de la región, profesiones, semiprofesionales, y de Buenos Aires, con la participación estimada de unos 80 arqueros”, adelantó Vallarino, y agregó que “tiene como objeto mostrar la destreza técnica del deportista, respetando el reglamento del juego.

Básicamente consiste en el peloteo entre dos arqueros que defienden su meta, en arcos enfrentados a una distancia de 28 metros. Se baten a duelo en saques de meta, volea, pique, saque con la mano. Cada partido dura cinco minutos. Los interesados en participar podrán recabar información en el complejo del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en la avenida Maipú, los lunes y miércoles (Infantil) y martes y jueves (Mayores), de 19 a 20.30. Pueden comunicarse con Lucas Vallarino, a los números 379 5036208 o al 379 4333502.



