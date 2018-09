Culminó la tercera fase Provincial de los Juegos Correntinos 2018

Un nuevo fin de semana clasificatorio se vivió en el marco de los “Juegos Correntinos 2018”, esta vez con más de 650 deportistas de las categorías Sub14 y U15 que dejaron el alma en busca de una plaza a los Nacionales Evita.

Este certamen fue organizado por el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes a cargo de Jorge Terrile. Para ello, hubo un gran despliegue logístico con el fin de asegurar el éxito de la competencia en sus diversos escenarios. Todo comenzó el viernes pasado en el Hogar Escuela, con la apertura a cargo del Gobernador Gustavo Valdés, oportunidad en que ratificó su “apoyo y compromiso” con estos Juegos aseverando: “Acá están los futuros deportistas de toda nuestra Provincia”.



“El deporte para nosotros es una política de Estado”, “por eso apostamos muy fuerte al deporte correntino”, refirió el mandatario confirmando también la “fuerte inversión estatal”, para hacer frente a los gastos de transporte y alimentación a las delegaciones. En tanto, Jorge Terrile valoró el trabajo coordinado con las 72 comunas para hacer posible la mega competencia cuya participación estimada ronda en las 25 mil personas en 48 disciplinas en sus diferentes etapas. Los Juegos Correntinos otorgan la clasificación a los Nacionales Evita; estando destinados a niños, jóvenes, adultos, de ambos sexos, de todos los niveles sociales. También incluyen los deportes adaptados.



Clasificados a los Juegos Evita



La localidad de “Santo Tomé” se quedó con la clasificación de Fútbol Femenino y Masculino (Sub14). “Goya” en el Voley Femenino (Sub15). “San Miguel” en Voley Masculino (Sub15). “Goya” se impuso en la serie de Básquet 5 vs 5 Femenino (U15). El Básquet 5 vs 5 Masculino (U15) resultó campeón “Capital”. El Básquet 3 vs 3 femenino para Caá Catí. Voley de Playa masculino “Loreto” y femenino “Capital”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes