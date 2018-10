Leyes a Buenos Aires para hacer realidad su sueño olímpico

El pesista de 17 años será el único correntino que participará en los Juegos de la Juventud. Jonatan hará su presentación el domingo 7 en el Parque Olímpico. El traslado hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será en la jornada de hoy.

La tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 se pondrá en marcha el próximo fin de semana con la participación de Jonatan Martín Leyes, que competirá en levantamiento de pesas. El correntino emprenderá hoy el traslado hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para completar lo que será su preparación y quedar concentrado a la espera de la cita olímpica.



“Quiero llegar lo más alto posible. Tenemos un objetivo abierto y ver si puedo mejorar mi marca”, señaló el joven de 17 años que será el único correntino en los Juegos. Leyes se presentará en el Parque Olímpico de la Juventud el domingo 7, desde las 20, en la categoría hasta 56 kilos de peso corporal. La prueba tiene dos modalidades, el arranque y el envión. Las marcas de Leyes son 97 y 123 kilos, respectivamente.



La clasificación para el evento internacional, reservado para jóvenes de 15 a 18 años lo logró en el Panamericano de Palmira 2017. “Allí logramos el Bronce y me permitió quedar cuarto en el ránking americano. De esa forma, accedí a los Juegos donde Argentina solamente tendrá dos atletas”. Durante el presente año, Leyes, que forma parte de la escuela “Corrientes Pesas”, cumplió una destacada labor en San Jorge, Santa Fe donde se disputó una competencia nacional. “Logré dos medallas de Oro, una en Sub 17 y otra en Sub 20. Además, fui elegido como el mejor atleta Sub 17 del país”, relató en contacto con “Era por Abajo” en Radio Unne.



La preparación de Leyes, fue “con algunos obstáculos, pero avanzamos junto a mis entrenadores, mi familia y mis seres queridos. Fuimos paso a paso hasta llegar a este momento tan especial”. Durante el “Tour de la Antorcha” que pasó por Corrientes, Leyes fue uno de los relevistas que llevaron la llama olímpica por la ciudad. “Fue algo emocionante y gratificante haber participado de algo histórico junto a mis compañeros y en mi ciudad”. La carrera deportiva de Jonatan comenzó a los 14 años destacándose en los Juegos Evita y ahora está a punto de hacer realidad su sueño, ser un deportista olímpico.



