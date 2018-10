Regatas le ganó a Colegio Nacional por el Torneo Clausura

El equipo de Primera masculino de vóleibol del Club de Regatas Corrientes superó 3 set a 1 a Colegio Nacional, “José María Paz”, por 3 set a 1, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Vóleibol de Resistencia (A.Vo.Re.). El encuentro, que se jugó el miércoles por la noche en las instalaciones del Centro de Educación Física N° 17 (ex Regional), tuvo los siguientes parciales: 22/25, 25/13, 35/23 y 25/23. De esta manera el equipo regatense, bajo la dirección técnica de Maximiliano Ledesma, sigue siendo protagonista en el Clausura de la vecina orilla, mientras ultima su desembarco en los cuartos de final de la Liga del Litoral, que será este sábado en Fontana, ante Sensación de Tirol.

LA SERIE



Los cruces de cuartos de final serán al mejor de tres juegos. Regatas – Sensación jugarán este sábado a las 21 horas en el estadio de Fontana (Chaco). En tanto el segundo juego será el domingo a las 11.30 en el micro estadio del polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia. En caso de ser necesario un tercer y definitorio encuentro, el mismo se llevará a cabo también el próximo domingo, pero desde la 18.30 hs., en el flamante micro estadio del “Jaime Zapata”.



EL PLANTEL



El plantel “Fantasma”, conducido técnicamente por Maximiliano Ledesma, que viene jugando la Liga Litoral está conformado por: Matías Luna, Alejandro Preisler, Enzo Alegre, Ignacio Estigarribia, Marcos Rzpeki, Leonardo Alegre, Francisco Airaldi, Joaquín Magaz, Sergio Garreto, Joaquín Romero, y Leonardo González; entre otros.



TODOS LOS CRUCES



Policiales de Formosa (1°) vs. Racing de Reconquista (8°), UNAM de Posadas (2°) vs. Sarmiento de Resistencia (7°), Sensación de Puerto Tirol (3°) vs. Regatas Corrientes (6°), y Colegio Nacional “José María Paz” (4°) vs. Regatas Resistencia (5°).



