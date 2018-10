Regatas enfrenta a Sensación de Tirol en los cuartos de final

Esta noche, el equipo de Primera masculino del Club de Regatas Corrientes se medirá con Sensación de Puerto Tirol en el primer juego, al mejor de tres, de los los cuartos de final la Liga del Litoral 2018 de vóleibol. La serie arrancará en Fontana, Chaco.

Sin su armador titular, Matías Luna (lesionado), el equipo de Primera masculino de vóleibol del Club de Regatas Corrientes comenzará a jugar esta noche, a las 21 horas en la localidad de Fontana (Chaco), los playoffs de la Liga del Litoral 2018. El cruce, tras la tabla general que finalmente determinó las posiciones finales por coeficiente, será ante Sensación de Puerto Tirol, un conocido en los torneos de la Asociación de Vóleibol de Resistencia (A.Vo.Re.).



LA SERIE



Los cuartos de final serán al mejor de tres juegos. Regatas – Sensación jugarán este sábado en el estadio de Fontana (Chaco). En tanto el segundo juego será el domingo a las 11:30 hs en el micro estadio del polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia. En caso de ser necesario un tercer y definitorio encuentro, el mismo se llevará a cabo también el próximo domingo, pero desde la 18.30 hs., en el flamante micro estadio del “Jaime Zapata”.



BAJA IMPORTANTE



El entrenador Maximiliano Ledesma tendrá que echar mano de su formación de su formación titular, al no contar con el armador Matías Luna, que se lesionó en el triunfo ante Colegio Nacional “José María Paz” por 3 a 1, en el Clausura de la AVoRe, el pasado miércoles. Este jueves, ante Sarmiento (derrota por 1 a 3 en Resistencia) también por el Clausura, Leonardo González dejó su puesto de libero para jugar de armador, ingresando a la rotación inicial el juvenil Francisco Airaldi como libero. Con esta novedad el equipo “Fantasma” afrontará un durísimo compromiso ante un equipo, como el de Sensación de Tirol, que se conocen a la perfección, y con bandera verde en la definición de la serie.



EL PLANTEL



El plantel “Fantasma”, conducido técnicamente por Maximiliano Ledesma, que viene jugando la Liga Litoral está conformado por: Matías Luna, Alejandro Preisler, Enzo Alegre, Ignacio Estigarribia, Marcos Rzpeki, Leonardo Alegre, Francisco Airaldi, Joaquín Magaz, Sergio Garreto, Joaquín Romero, y Leonardo González; entre otros.



TODOS LOS CRUCES



Policiales de Formosa (1°) vs. Racing de Reconquista (8°), UNAM de Posadas (2°) vs. Sarmiento de Resistencia (7°), Sensación de Puerto Tirol (3°) vs. Regatas Corrientes (6°), y Colegio Nacional “José María Paz” (4°) vs. Regatas Resistencia (5°).



