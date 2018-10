Regatas debuta en la Liga Nacional “B”

En una doble jornada, el equipo de Damas Mayores del Club de Regatas Corrientes debutará este viernes ante Deportivo Cuyo de San Luis en el inicio de la Liga Nacional “B” de Cestoball, en Villa Mercedes. El encuentro comenzará a las 12.30 horas en el Club General San Martín; en tanto que por la tarde, a las 18 horas, el rival será el poderoso SITAS de Capital Federal, en el Palacio Municipal de los Deportes de Villa Mercedes.

EL PLANTEL



El plantel regatense estará conformado por: Clara Ramos, Marina Zaracho, Clara Avalos Camino, Constanza Cáceres, María Guillermina Blanco, María Carla Ontiveros, María Florencia Balbi, Marina Raimondo, Ana Laura Martínez, Victoria Flores, Guadalupe Almozni Franco, y Giuliana Carballo. Entrenadora Romy Romero.



LAS ZONAS



Regatas Corrientes integrará la zona “A”, junto a Defensores de Santiago del Estero, Náutico Hacoaj Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ferro “B” de General Pico, La Pampa, Sitas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Deportivo Cuyo San Luis. En tanto en la zona “B”, jugarán Hernández “B” Buenos Aires, Belgrano La Pampa, Ciudad de Buenos Aires “B”, Hijitus San Luis, Universitario San Luis, y Central Córdoba de Santiago del Estero.



FIXTURE “REMERO”

Viernes 12/10 12.30 hs. en San Martín: Deportivo Cuyo de San Luis vs Regatas Corrientes.

Viernes 12/10 18 hs. en Palacio Municipal: Sitas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires vs Regatas Corrientes.

Sábado 13/10 12.30 hs. en EPET N°18: Regatas Corrientes vs. Defensores de Santiago del Estero.

Sábado 13/10 17:30 hs. en Palacio Municipal: Regatas Corrientes vs. Ferro B de General Pico.

Domingo 14/10 9 hs en San Martín: Náutico Hacoaj de Ciudad Autónoma de Buenos Aires vs. Regatas Corrientes.

SEMIFINALES

Domingo14/10: Noveno puesto: 5° A vs. 6° B y 6° A vs. 5° B. Quinto puesto: 3º A vs. 4º B, y 4º A vs. 3º B. Primer puesto: 1º A vs 2º B, y 2º A vs 1º B.

FINALES

Lunes 15/10: 11° Puesto. 9° Puesto. 7° Puesto. 5° Puesto. 3° Puesto. Final.



