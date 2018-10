Regatas presente en el Torneo Nacional “Libertad”

Este fin de semana largo, en San Jerónimo Norte (Santa Fe), se jugará la XXV edición del Torneo Abierto Nacional de vóleibol, “Libertad”; en su boda de plata. Regatas Corrientes dirá presente con el equipo de Caballeros. El “remero” debutará hoy ante 77 Fútbol Club “B”.

Desde hoy y hasta el lunes inclusive, comenzará a jugarse una nueva edición del Torneo Abierto Nacional de Vóleibol de Mayores, ambas ramas, organizado por el Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte.

La tradicional competencia, en su XXV edición (Bodas de Plata), tendrá como sede principal en el Club San Jerónimo Norte y subsedes en diferentes instituciones de la Asociación Santafesina de Vóleibol.

Cabe destacar que el Campeonato tendrá la participación de instituciones invitadas de países limítrofes, y los equipos más destacados del país, entre ellos el Club de Regatas Corrientes, en la rama masculina, al frente del DT Maximiliano Ledesma.

LA ZONA

Regatas Corrientes integrará la zona “D”, junto a Polideportivo Carlos Paz, Tucumán de Gimnasia, Gimnasio Municipal Padre Videla San Carlos de Bariloche, Universal La Plata, Gimnasia y Esgrima Santa Fe, y 77 Football Club “B” de Buenos Aires.

EL PLANTEL

Regatas dispondrá del siguiente plantel: Enzo Alegre, Leandro Alegre, Marcos Rzpeki, Walter Pimienta, Francisco Airaldi, Matías Luna, José Ceruso, Joaquín Romero, Joaquín Magaz, Joaquín Guerrero Galarza, Alejandro Preisler, e Ignacio Estigarribia.

EL FIXTURE

Sábado 13/10: 11.00 hs. 77 Football Club “B” vs. Regatas Corrientes, 16.00 hs. Regatas Corrientes vs. Polideportivo Carlos Paz.

Domingo 14/10: 10.00 hs. Regatas Corrientes vs. Gimnasia y Esgrima, 14.00 hs. Regatas Corrientes vs. Tucumán Gimnasia, 16.00 hs. Universal La Plata vs. Regatas Corrientes, y 18.00 hs. Regatas Corrientes vs. Padre Videla.

Lunes 14/10: partidos definitorios desde las 10 horas.



