Gran recibimiento para Jonatan Leyes

El joven pesista correntino Jonatan Leyes que participó de los Juegos Olímpicos de la Juventud fue recibido este viernes en la costanera. “Fue un gran paso en mi carrera deportiva”, dijo.

“Fue un gran paso en mi carrera deportiva”, dijo Yonatan Leyes, el pesista correntino de 17 años que participó en los III Juegos Olímpicos de la Juventud, y terminó cuarto. Este viernes, Yoni, como le dicen los amigos, regresó a Corrientes después de esa gran experiencia en Buenos Aires 2018.



“Llegamos a tocar la gloria con la mano después de tantas caída que tuvimos este año. Llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud fue una gloria, y saber que estuvimos tan cerca de lograrlo fue una gran emoción”, dijo el joven atleta correntino en la zona de 3 de Abril y la costanera, adonde llegó en una combi de la Secretaría de Deportes de la Provincia desde Resistencia y fue recibido por familiares, amigos, compañeros del colegio y gente que se acercó para saludarlo.



Leyes fue el único correntino que compitió en Buenos Aires 2018 y, pese a haber quedado tan cerca de la medalla de bronce, batió los records argentinos en Sub-17 y Sub-20, con su marca de 215 kilos. “Llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud fue un gran paso, pero mi carrera no está terminada. Todavía tengo mucho por dejar”, dijo el pesista y agradeció al secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, que se encargó de organizar el recibimiento a Yonatan, y al gobernador Gustavo Valdés. “Me ayudaron con algunas vacunas y plata para la preparación y ahora con la beca que nos están por dar y hacer un gimnasio para nosotros”, dijo.



“Me llevé los dos récords nacionales argentinos en Sub-17 y Sub- 20. Ya hace bastante tiempo lo buscábamos y lo conseguimos. No me llevé la medalla de bronce, pero sí me el corazón de mucha gente”, aseguró, agradecido. “Como un deportista joven y amateur, todavía tengo mucho por dar y dejar”, afirmó el chico del barrio Río Paraná.



