Correntinos presentes en la fiesta inaugural de los Evita

El contingente correntino, encabezado por el titular de Deportes Jorge Terrile, participó de la ceremonia de apertura realizada en la tarde de este lunes en playa Las Toscas de la ciudad balnearia. La cita deportiva - cultural para Juveniles y Adaptados, inicia este martes 23, y se extenderá hasta el próximo sábado 27.

El acto de presentación de los “Juegos Nacionales Evita 2018”, fue presidido por el Secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, en compañía de los máximos referentes de áreas deportivas de las 24 provincias del país. Se vivió una fiesta multitudinaria, con jóvenes deportistas de todo la Argentina, un marco más que imponente donde Corrientes presentó sus abanderados: Dan Gamarra y Elías Espinoza, junto a Leandro Schiro de la Selección Nacional de Voley Universitario.

Hubo grupos musicales, animaciones, reconocimiento a deportistas que participaron de los Juegos Nacionales de la Juventud 2018, y el cierre a pura celebraciones en playa Las Toscas. En dicha oportunidad, el Secretario de Deportes, Jorge Terrile, confirmó el arribo de la delegación correntina en perfectas condiciones. “Son más de 800 correntinos en Mar del Plata, disfrutando de esta fiesta del deporte en los Juegos deportivos y culturales”. “El contingente llegó en perfectas condiciones, se alojó y luego se acreditó para dar paso al acto inaugural”, relató el funcionario.



“Queremos agradecer a las autoridades nacionales, y sobre todo al Gobernador Gustavo Valdés, por el constante apoyo y compromiso por el deporte de base, a través de los Juegos Correntinos y su fase nacional con los Nacionales Evita”, subrayó Jorge Terrile. Asimismo, ponderó los beneficios del deporte, y sus valores para los jóvenes en etapa de crecimiento. “El deporte es integrador, con acciones de cooperación, solidaridad, y colaboración entre personas de todas las escalas sociales”. “Hoy más que nunca decimos desde Mar del Plata: Corrientes Somos Todos”.



Los Juegos Nacionales



Los Juegos Nacionales Evita son organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación. Este programa reúne más de 40 disciplinas, teniendo como fin el “fortalecimiento de la educación física y el deporte formativo de Argentina”. Estos Juegos son una plataforma para la educación de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio se promueven con el fin de que cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana. Por todo eso, los Juegos Nacionales son más que una competencia: son una oportunidad para disfrutar de una experiencia de vida que contribuye a la integración, la formación y la participación deportiva.



Deportes 2018:



Disciplinas juveniles: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3 vs 3, Básquet 5 vs 5, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 11, Fútbol 7, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Grecorromana, Lucha Libre, Natación Artística, Natación, Optimist, Patín Artístico, Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tiro, Voleibol, Voleibol de Playa.

Juegos Culturales: canto solista, conjunto musical, grupo de teatro, narración, pintura, fotografía, danza - pareja, vídeo minuto. Deportes Adaptados: Atletismo Adaptado, Básquet 3 vs 3 Adaptado, Boccia, Fútbol PC, Goallball, Natación Adaptada, Tenis de Mesa Adaptado.



